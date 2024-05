BL-döntő a Puskásban: „A károgóktól tisztelettel kérdezem: ők ott lesznek?”

„Minek ide ekkora stadion?!”

A baloldal már nagyon régóta és nagyon sokszor kifejtette, hogy a Puskás Aréna megépítése nem volt szükséges és az átadása óta folyamatosan támadják a Magyar labdarúgó-válogatott „otthonát”. Azonban az élet ismételten rájuk cáfolt. Nem a Bajnokok Ligája döntőjének megrendezése az első bizonyítéka annak, hogy a Puskás Arénának nemcsak létjogosultsága van a budapesti városképben, de egy nagyon meghatározó és szükséges komplexum is.

A Puskás Arénában rendezett labdarúgó-válogatott mérkőzések szinte mindegyikét telt ház előtt rendezik.

Azonban az év többi részében sem áll üresen Magyarország legnagyobb stadionja. Itt rendezték múlt héten a Ferencváros és a Paks Magyar Kupadöntőjét, amire szintén szép számú érdeklődő érkezett.

Az aréna azonban nem csak sporteseményeknek ad otthont, rendszeresen rendeznek itt kulturális eseményeket is. Fellépett már itt a Rammstein, a Guns N' Roses, a Depeche Mode, a Halott Pénz, a Hungária és a Coldplay is. Külön kiemelendő, hogy Azahriah nem is csupán egyszer, hanem háromszor megfogja tölteni a stadiont néhány nap múlva,

mivel akkora volt rá az érdeklődés, hogy nem tudott volna annyi embert befogadni egyszerre a Puskás Aréna.

Régóta vannak azonban olyan hírportálok akik ezeket kizárva feleslegesnek látják a Puskás Arénát:

„67 215 széket szereltek be az új Puskás Stadionba. Egész Kaposvár lakossága beférne. Talán Szolnoké is. Ha a stadion település lenne, telt házzal a 13. legnagyobb lehetne Magyarországon. Tíz olyan fővárosi kerület van, ahol ennél kevesebben laknak” (444.hu)

Egy másik cikkben, egy baloldali lapban azt nehezményezték, hogy sok pénzbe kerül a gyep karbantartása, valamint „a stadion őrzése is vagyonokba kerül, akárcsak a fűtése és a létesítmény megvilágítása”. (atlatszo.hu)

Több ezekhez hasonló véleménnyel lehet találkozni a baloldalon, azonban azt nem szokták kifejtik, hogy egy mérkőzés vagy egy koncert mekkora örömet szerez egyszerre akár közel 70 ezer embernek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a belépőjegyeket sem ingyen adják, ahogy a benti étel és italfogyasztásért is fizetni kell.

Ha a Puskás Aréna koncert kapacitását vesszük alapul, ami 50 ezer fő és átlagosan csak 20 ezer forintos jegyárral számolunk, akkor ez egymilliárd forintos jegybevételt jelent egy telt házas koncert esetén. Erre kerül még rá a vendégek fogyasztásából keletkezett bevétel. Így ezzel az óvatos becsléssel azt lehet mondani, hogy egy esemény a Puskás Arénában több, mint egymilliárd forintos bevételt termel. Természetesen ebből le kell vonni a költségeket is, de azt semmiképp nem lehet kijelenteni, hogy a stadion sosem fog megtérülni.