Éjszakai partivonatok is indulnak a Balatonnál

– Az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseink lehetővé teszik, hogy a magyar tengerhez utazók közül minél többen a versenyképes és környezetbarát vasúti és buszos utazást válasszák. Ez idén sem lesz másként, ugyanis május 13-tól június 21-ig ismét előszezoni menetrenddel várjuk az utazókat: a part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránként járó vonatok mellett további járatokkal is elérhetővé válnak – tájékozatta a Magyar Nemzetet a MÁV.

A szezonon kívüli, úgynevezett téli menetrendhez képest bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek, több IC-kocsi és motorvonat áll forgalomba, ezáltal a kora tavaszi időszakhoz képest több lesz a férőhely.

Kétóránként járatok

A Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között az előszezonban már elindulnak a kétóránként közlekedő Déli-Parti InterRégiók. Az egész évben a főváros és Keszthely között kétóránként közlekedő Balaton InterCitykben első osztályú kocsi, továbbá az előszezon egy részében, május 25-től étkezőkocsik is fognak közlekedni. Ezenkívül – a Balaton IC-vel felváltva óránkénti eljutást biztosító – Budapest és Nagykanizsa közötti Tópart InterCityket is igénybe lehet venni a kényelmes utazáshoz. Hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik Szob és Fonyód között a népszerű Jégmadár expresszvonat.

Továbbá péntek és szombat éjszaka a Bagolyvonatokkal a déli parton Keszthely és a Déli pályaudvar között biztosítják a biztonságos hazajutást.

Az északi part és a főváros között visszatérnek hétfőtől a Kék Hullám expresszek, a Vízipók sebesvonatok és a hétvégi Katica InterRégiók. Budapest és Tapolca között a kétóránként járó Kék Hullám expresszvonatokkal érhető el leggyorsabban Balatonalmádi és Balatonfüred, valamint az azon túli települések.

Budapest és Balatonfüred között ugyancsak naponta kétóránként Vizipók sebesvonatok is közlekednek, ezekkel Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs, Csopak és Balatonarács érhető el gyorsabban.