Elhagyja a politikát a meghatározó szolnoki jobbikos politikus

Kilépett a Jobbik – Konzervatívok Pártból és minden pártpolitikai tevékenységét is befejezte Szotyori-Lázár Zoltán. Az országosan is ismert szolnoki politikus a visszavonulást a közösségi oldalán jelentette be, ahol azt írta, hogy nem hirtelen felindulásból vagy személyes motivációból tett így, döntése hónapok óta érlelődött, végül az utóbbi hetek történései felgyorsították és véglegessé tették az elhatározását – hívta fel a figyelmet a SZOLJON.

„Jó néhány éve áll már – sok, önmagát harcos ellenzékinek gondoló macskajancsival ellentétben – a kormánypárti média célkeresztjében mind helyi, mind pedig országos szinten, köszönhetően a Jobbik hárommal ezelőtti elnökével korábban, a jelenlegi elnökével pedig most is fennálló, szoros családi-baráti kapcsolatainak is” – írta a visszavonuló politikus. Emlékeztetett: a 2019-es önkormányzati választáson Szolnokon győzelmet aratott az ellenzék, amelyben jelentős szerepe volt. Ezt a győzelmet politikusi pályafutása legnagyobb eredményének tartja.

Mindazon későbbi kudarc ellenére is, hogy az általam megálmodott Szolnoki Többség „márkanév” mögé felsorakozó politikai közösség elveszítette közgyűlési többségét, atomjaira hullott, és mind emberi, mind politikai értelemben leszerepelt

– fogalmazott. Hozzátette: a következő napokban részletesen is kifejti, miért teszi le a – politikai – lantot.