Gulyás Gergely újabb részleteket osztott meg Magyar Péterrel közös múltjáról

Gulyás Gergely a Mandiner podcast műsorában többek között az önkormányzati és európai parlamenti választásokról, az EU érdekeiről, az uniós forrásokról, Magyar Péterről és a főpolgármester-választásról is beszélt.

„Az, hogy Magyarország milyen mértékben jut hozzá az európai uniós forrásokhoz, az egy önkormányzatot is érint. Érinti a fejlesztési források miatt, érinti akár amiatt is, hogy a területén működő iskola – akkor is, ha állami fenntartású – jól működjön, az ott tanító tanárok fizetése minél magasabb legyen” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az önkormányzati és EU-parlamenti választások kapcsolatáról. Hozzátette: