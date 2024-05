Két kampány egy technika: így tesztelték Karácsony Gergelyék a külföldi finanszírozás módszertanát

Karácsony Gergelyé a politikai felelősség

Mindezek alapján tehát valóban megalapozottnak látszik a Budai Gyula által fent már idézett bűncselekmények és más jogsértések elkövetésének gyanúja. A fideszes politikus a Magyar Nemzet riporterének is beszélt erről a napokban. Szerinte az ügy szereplőinek választ kellene adniuk arra, hogy a szóban forgó Bakony Rental Kft.-től hogyan jutott el a pénz valójában a Mindenki Budapestért Egyesülethez, és mi az oka annak, hogy Perjés Gábor ezt a pénzt több részletben fizette be az egyesület számlájára. Budai szerint is kísértetiesen hasonlít a 2019-es ügy a főpolgármester 2021-es, 99 Mozgalommal kapcsolatos adománygyűjtő botrányára.

A Kossuth rádió csütörtök reggeli műsorában arról beszélt a kormánypárti képviselő, hogy a politikai felelősség egyértelműen Karácsony Gergelyé, a konkrét jogi felelősséget majd a hatóságok állapítják meg a büntetőeljárásokban.

