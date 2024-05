Kitálalt az ellenzéki kulcsfigura: csak a pozíciók és a pénzek osztogatásához ért a baloldal

Az egykori politikus elmondása szerint volt egy beszélgetése Füle István képviselővel is, aki arról magyarázott neki, hogy „ez mindenhol így megy, és különben is etetni kell a mieinket is, különben hogyan várnánk bárkitől is, hogy segítsen, ha nem adunk valamit cserébe”. További probléma volt az ügyvéd-expolitikus szerint az is, hogy Györfi Mihály egyből az ellenzék vezetője akart lenni, holott arra senki nem tartotta alkalmasnak, és felhatalmazást sem kapott rá. Ennek ellenére rendszeresen tárgyalt a Szolnoki Többség nevében, nem egyszer „kifejezetten rossz eredményt okozva”. Emiatt

folyamatosak voltak a harcok, és rendszeresen a pártok országos vezetői szintjén kellett megpróbálni elsimítani a konfliktusokat

– idézte fel Szotyori-Lázár Zoltán.

Szotyori-Lázár úgy látja, mára a szolnoki ellenzéket teljesen leuralta a DK és Györfi Mihály, amit jelez az is, hogy kampányfőnöküknek Gyurcsány Ferenc korábbi asszisztensét tették meg. Györfi Mihályt ellenben alkalmatlannak tartja egy megyei jogú város polgármesterének. Ebben egy véleményen lehetnek Molnár Zsolt MSZP-s pártigazgatóval, aki – Szotyori-Lázár elmondása szerint – korábban úgy fogalmazott neki: