Elárulta a szakértő, miért nem vette észre a verőcei katasztrófát a szállodahajó

A hajón lévő berendezések elsősorban az utasbiztonságot kell, hogy szavatolják, a radarnak is főleg az a feladata, hogy a hajó érzékelje, ha a mederben van valami, amit ki kell kerülni. Egy ilyen gyorsan cikázó hobbihajót, ami nem is fémből van, hanem polikarbonát, könnyűszerkezetes eszköz, nem tudja lereagálni egy ilyen berendezés, ezért az az előírás, hogy a hobbihajó nem közelítheti meg a nagy hajót, ráadásul a nagy hajónak van egy egészen jól értelmezhető holttere, ha abban közlekedik valami, nem is lehet látni szabad szemmel sem