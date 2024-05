Nagy bajba kerülhet a cseh hajóskapitány, ha kiderül, hogy szándékosan nem segített a tragédia után + videó

Feltehetően a kishajó kapitánya idézte elő a tragédiát, ám természetesen vizsgálják a szállodahajó kapitányának felelősségét is, akit őrizetbe vett a rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanújával – fogalmazott Borbély Zoltán ügyvéd az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A szakértő hangsúlyozta,

a segítségnyújtás elmulasztása szándékos bűncselekmény, amely esetén, ha bebizonyosodik, akár hároméves börtönbüntetést is kaphat a szállodahajó kapitánya.

A cseh férfi még nem tett vallomást.

A kishajóban nyolcan utaztak, öt embert viszont még most is keresnek. Borbély Zoltán beszélt a magyar hatóságok gyorsaságáról is, akik még magyar felségvizeken feltartóztatták a szállodahajót.