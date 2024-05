Legendás helyen kávézott Orbán Viktor + videók

– Nekem ne mondja senki, hogy ne legyek kemény – idézte az Üvegtigris című kultfilm egyik elhíresült mondatát a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök fotókat és videót is megosztott arról, hogy Menczer Tamás társaságában meglátogatja a filmekből ismert Üvegtigris büfét.

Lali szabin, de az Üvegtigris nyitva – olvasható a kormányfő közösségi oldalán a videó mellett.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy a miniszterelnök meglátogatta a filmbeli Lali büféjét, ahol a Gaben nevű karaktert játszó Reviczky Gáborral is találkozott.

Lapunk azt is megírta, hogy országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor a múlt héten Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, de találkozott Hszi Csin-pinggel is, akinek magyarországi látogatása jelentős nemzetközi visszhangot is kapott. Ezen a héten Tiszaladányban és Diósgyőrben tartott fórumot, de szerdán megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.