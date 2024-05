„Az Erőss Gábor VIII. kerületi alpolgármester és V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester közötti e-mailekből kiderül, hogy a momentumos Pikó András csapnivaló városvezető, aki arrogáns, és gyakran dühkitörései vannak, mert a hivatala a bolondját járatja vele, a szocik eközben mutyiznak az ingatlanokkal” – írta a közösségi oldalán Simon György, a Szolidaritás Mozgalom józsefvárosi polgármesterjelöltje.

Erőss Gábor, Józsefváros alpolgármestere (Forrás: Facebook)

A nyilvánosságra hozott levélben a párbeszédes alpolgármester a párttársainak, köztük V. Naszályi Mártának azt írta: „A helyi MSZP-vezető Veres Gábor ki akar szakadni a közös frakcióból, és engem is vinne magával. A helyzet az, hogy Pikó nem áll a helyzet magaslatán. Jól kommunikál, de nem jó városvezető. Öntelt, autoriter, lobbanékony, ugyanakkor következetlen, befolyásolható, folyton rángatja a kormányt.” Erőss arról is beszámolt, hogy polgármesteri és kabinetfőnöki alázások és dühkitörések vannak a hivatalban, a pénzügyesek pedig a bolondját járatják Pikóval, ezért az MSZP frusztrációja jogos. Azt is hozzátette, hogy szerinte Veres egy vállalhatatlan figura, aki a frakcióüléseken patkánynak és féregnek nevezi Pikót, ha nem érvényesül az akarata. Itt megjegyzendő: Pikó regnálása nem volt mentes a hivatali botrányok alól. Veres Gábor frakcióvezető még tavaly év végén borította az asztalt, elárulta: Pikó András a szövetségeseit folyton fenyegeti és a megélhetésükkel zsarolja.

Pikó András és a hivatali emberek konfliktusa

Ismert: 2022 nyarán végül kettészakadt Pikó András frakciója, és az MSZP–DK külön frakcióba tömörült. A baloldali csörtének a vége az lett: Pikó megállapodott a helyi DK új vezetőjével, Abd El Rahim Alival, ezzel párhuzamosan Stettner István távozott a Gyurcsány-pártból. Pikó új választási szövetséget hozott létre, először nem adott helyet jelenlegi alpolgármestereinek, Erőss Gábornak és Szili-Darók Ildikónak. Pikó mindössze egy egyéni helyet szánt az MSZP-nek, azt is megnevezte, hogy kivel akar együttműködni, aki nem más, mint Camara-Bereczki Ferenc. Először az MSZP nem ment bele a számukra megalázó alkuba, később Pikó felajánlott Erőssnek egy DK-s helyet, amit a párbeszédes politikus elfogadott, majd Camara-Bereczki is belement, hogy függetlenként, ám MSZP-tagként Pikó csapatában induljon újra a június 9-én esedékes választáson. A szocialisták haragját azonban jól jelzi, hogy Szili-Darók Ildikót indítják polgármesternek Pikó ellen, és mind a 12 körzetben egyéni képviselőt is állítottak.