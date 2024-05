Sokasodnak a kérdőjelek Magyar Péter gyulai segítője körül

A baloldal „új messiása” azt állítja, nem ismeri botrányairól hírhedt gyulai szervezőjét, mégis együtt fotózkodott vele a Tisza Párt megyei koordinátorainak első országos találkozóján – írta a Mandiner.

Magyar Péterről épp a országjárásának gyulai állomása kapcsán készített riportfilmet a ZDF Auslandsjournal című műsora április 24-én, amihez Strauszt Róbertet, a mozgalom lelkes gyulai szervezőjét is megszólaltatták. Érdekesség, hogy Magyar Péter úgy pózolt vele az eseményen, és ezek szerint megyei koordinátorként is számíthat rá, hogy egy a Mandiner cikke alá beszúrt kommentje alapján nem tudja, hogy ki ő. Íme a felvétel:

Fotó: Mandiner

Strausz a német műsornak elmondta: mióta a „reményhordozó” Magyar Péter oldalára állt, ismét egy közösség részének érzi magát. Interjújában kifejtette továbbá, hogy a Gyulán Magyar Pétert meghallgatni összegyűltek „változásban reménykednek, és szilárdan hisznek a demokrácia helyreállításában Magyarországon”. Emellett kormányváltó hangulatról is beszélt a műsor nézőinek.

Strausz azt már nem reklámozta, hogy évekkel ezelőtt még egy DK-s rendezvényen is feltűnt,ahol a Gyurcsány-párt aktivistáit okította, mások mellett Arató Gergely. Úgy látszik, a balliberális nézőpontját azóta sem változtatta meg a koordinátor.

Strausz nevéhez betörés és pénzhamisítás vádja is kötödék

Ahogy lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter gyulai szárnysegédjének, Strausz Róbertnek eredeti neve Kliegl Róbert. A névváltoztatását azért igényelte, mert berögződése, hogy ő Johann Strauss világhírű osztrák zeneszerző leszármazottja. Nem túl bizalomgerjesztő információ, hogy a férfi Gyulán betört a helyi könyvtárba és művelődési házba, ugyanis saját koncertjeit akarta hirdetni.

Magyar Péter gyulai segítője pénzhamisítási ügybe is keveredett, ami kapcsán egyébként a Mandiner az érintettet is megkereste. Strausz tagadta, hogy valaha is követett el bűncselekményt, továbbra is homályos az ügy, ugyanis egy Facebook-posztban meg elismerte, hogy pénzeket másolgatott, de ahogy ő fogalmazott, ez akkoriban „buli volt a középiskolások” között.

Strausz erről az ügyről azt írja a posztban, hogy másodfokon elítélték, de perújítással felmentették.

Amikor a lap megkérdezte tőle, hogy tényleg felmentették-e, tudja-e ezt dokumentummal igazolni, akkor erre érdemben nem válaszolt, csak azt ismételgette, hogy soha nem követett el bűncselekményt. Strausz egyébként a betöréses ügyét is tagadta, ami azért is érthetetlen, mert a művelődési házba és a könyvtárba betörés tényét már korábban elismerte egy helyi lapnak – írta a Mandiner.