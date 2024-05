Szívszorító részletek derültek ki a verőcei hajóbalesetben eltűnt 19 éves fiúról

Folyamatosan derülnek ki az újabb és újabb részletek azokról a fiatalokról, akik a szombat éjszaka Verőcénél elsüllyedt motorcsónakon utaztak a Dunán. Mint azt mi is megírtuk, az egyik áldozat, akinek a holttestét is megtalálták, egy 20 éves lány volt, B. Boglárka egy Pest vármegyei erdészeti technikumban tanult.

A Ripost úgy tudja, hogy a dévaványai V. Márton is ugyanennek az erdészeti szakközépiskolának a tanulója volt, tanulmányai során pedig kimagasló teljesítményt nyújtott. Olyannyira, hogy nem sokkal a tragikus baleset előtt hatalmas elismerést kapott az intézményétől: április utolsó hetében megkapta az iskola legkiválóbb tanulójának járó díjat. „Mártonnak már a nagypapája is vadászként dolgozott, így neki az erdészeti iskola nemcsak egy mellékes választás, hanem egyben életcél volt, mint ahogyan a vadászat is. Szabadidejét is a természetben töltötte: imádott a vadonban fotózni” – írta a bulvárlap.

„Akkor nagyon sok időm volt otthon. Egy abszolút alapgépem van, azzal kezdtem el fotózgatni, ami nagyon sok időmet elvette. Volt olyan, hogy betelefonáltam az osztályfőnöknek, hogy nem tudok menni órára, mert kint ülök a nádasban és várom a kacsákat, hogy leszálljanak a vízre. Ezt mondanám hobbimnak, meg a vadászatot, de az meg ugye számomra nem hobbi, hanem egy életvitel, egy életforma” – mondta az iskolai elismerés átvételekor a Délmagyarországnak.

A most eltűnt fiatal pár hete még díjat kapott. Fotó: Délmagyarország/Török János

A sok tanulás után most pont egy nyugodtabb időszakát töltötte a fiatal diák, ezekben a hetekben akart kikapcsolódni a fárasztó féléves és a tanulmányi versenyekre való felkészülése után. A Ripost szerint a hajón ülő, már megtalált áldozattal, a 20 éves B. Boglárkával is az iskolából ismerték egymást.