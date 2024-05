Vitézy Dávid: Karácsony Gergely azonnal állítsa le a kelenföldi kollégium eladását!

Ismét megszólalt a kelenföldi kollégium ügyében Vitézy Dávid. Az épület, amelyet a fővárosi önkormányzat birtokol, most ugyanis eladósorba került, annak ellenére, hogy az önkormányzat saját bevallása szerint is egy olyan telekről van szó, amely alkalmas lenne kollégium vagy bérlakások építésére is. Azonban mindezek ellenére a Karácsony Gergely vezette főváros az eladás mellett döntött.

Az évek óta üresen álló épületen olyan reklámhálók találhatók, amelyeket nemrég még Karácsony Gergely a saját kezével akart levágni a Budapesti ingatlanok homlokzatáról

– jelentette ki a főpolgármester-jelölt, majd hozzátette, a korábbi felszólításai ellenére a főpolgármesteri hivatal továbbra is árulja az egykori kollégium épületét. A telekre a Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő honlapján megtalálható információk szerint egy akár 65 méter magas, új magasház is építhető, és összesen 75 ezer négyzetméternyi, beépíthető színterület hozható létre.

Az üggyel mindösszesen az a problémám, hogy a fővárosi önkormányzat úgy hirdette meg ezt a telket, hogy semmilyen funkcionális előírást nem tett arra, mi épülhet ide. Mindeközben innen 250 kilométerre nyugatra, Bécsben mondjuk úgy történne mindez, hogy a város megmondaná azt, mi épüljön egy ilyen értékes telekre. Például 75 ezer négyzetméteren elférne több mint ezer új bérlakás is

– tette hozzá a politikus, majd kijelentette, egy ilyen döntéssel el lehetne érni, hogy Budapestnek lényegében megduplázódjon a ma nagyjából 1200 lakásból álló bérlakásállománya.

A kelenföldi kollégium (Fotó: Munkatársunk)

A sajtótájékoztatón Vitézy Dávid elmondta, a fővárosnak a bérlakásállomány bővítése mellett, továbbra is égető szüksége lenne a kollégiumi férőhelyek növelésére, ugyanis a ma Magyarországon felsőoktatásban tanuló 250 ezer fiatalból 130 ezer végzi tanulmányait Budapesten. Ezen diákok közül nagyjából ötvenezer fiatalnak nincs bejelentett lakcíme vagy tartózkodási helye a fővárosban, miközben mindössze 14 ezer kollégiumi férőhely található Budapesten.

Ma a Budapesten tanuló vidéki vagy külföldi hallgatók kétharmada nem jut kollégiumi férőhelyhez. Ezért lett volna szükség a Diákvárosra, amelynek tervét továbbra is támogatom, és mindent meg fogok tenni főpolgármesterként, hogy megvalósuljon. Mindeközben azonban a Kelenföldön található telken létrehozható lenne körülbelül négyezer kollégiumi férőhely

– mondta el Vitézy Dávid, majd kiemelte, Pozsonyban, Prágában és Varsóban teljesen általános metódus az ilyen telkek esetében, hogy az önkormányzat nem árusítja ki azokat. Azonban a politikus szerint, amennyiben Karácsony Gergely a választás előtt nyélbe üti a kelenföldi kollégium eladását, akkor a következő városvezetésnek meg lesz kötve a keze.

Innen is szeretném felszólítani Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy állítsa le ezt az értékesítési folyamatot, ne legyen május 17-én kötelező érvényű ajánlattétel az ingatlanfejlesztők részéről, amely dátum engem arra enged következtetni, hogy még június 9-e előtt nyélbe akarják ütni az üzletet és eladni ezt a telket

– emelte ki a főpolgármester-jelölt, majd ígéretet tett arra, hogy amennyiben megválasztják, a programjában leírtaknak megfelelően az ilyen, és ehhez hasonló telkeken bérlakásépítésbe fog kezdeni.