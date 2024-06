A magyar emberek számára fontos területek összpontosulnak az SZTFH kezében

– A jogalkotónak az volt a célja a hatóság létrehozásával, hogy egy stabil és kiszámítható működési és szabályozási környezetet teremtsen olyan, a magyar nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos ágazatokban, mint a szerencsejáték-szervezés, vagy a dohánytermékek kis- és nagykereskedelme – fogalmazott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke a Mandinernek adott interjúban.

Mint jelezte, 2022 januárjától az állami földtani szolgálat és a bányászati tevékenységek felügyelete is hozzájuk került, illetőleg egy olyan 21. századi területtel is bővült a portfóliójuk, mint a kiberbiztonsági felügyelettel kapcsolatos hatáskör. Idén, január 1-jével pedig az ESG-vel kapcsolatos hatósági tevékenységeket is az SZTFH látja el.

A magyar nemzeti érdek és a magyar emberek számára fontos területek összpontosulnak a hatóság kezében. Az önálló szabályozó szervi formának két fontos következménye van: egyrészt az Országgyűlésnek tartozunk közvetlen beszámolási kötelezettséggel, ami átlátható működési modellt biztosít. Másrészt pedig az önálló szabályozó szervek, amellett hogy ellenőrzési és felügyeleti jogkört gyakorolnak, jogalkotási hatáskörrel is rendelkeznek. Ez biztosítja, hogy gyors reagálású hatóság lehessünk, amely ha egy adott piacon vagy területen valamilyen anomáliát érzékel, akkor jogalkotással gyorsan be tud avatkozni

– tette hozzá.