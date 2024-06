Mutatjuk a részleteket, hazánk legnagyobb kapacitású autógyára jön létre

A Mercedes vezetőivel egy olyan nagyberuházásról tárgyal a kormány a jármű- és alkatrészgyártás területén, amely mintegy négyezer új munkahelyet hoz Kecskemétre. A többi között erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorban. A miniszterelnök szerdán a Mercedes-Benz Group AG stuttgarti székhelyén munkaebéd keretében folytatott megbeszélést Ola Källenius vezérigazgatóval, a cég igazgatótanácsának elnökével. Az eseményről Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke elmondta, hogy a találkozón áttekintették a magyar EU-elnökségnek az európai versenyképességgel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveit, valamint a Mercedes folyamatban lévő beruházásainak helyzetét. Milyen beruházásokról is van szó?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy Mercedes jelenleg zajló beruházásai nyomán Magyarország legnagyobb kapacitású autógyára jön létre. Kiemelte, hogy olyan időszakban ültek a felek a tárgyalóasztalhoz, amely alapvetően meghatározza az autóipar jövőjét. A szektor ugyanis forradalmi átalakuláson megy keresztül, s mostanra gyakorlatilag csupán az elektromos átállás sebessége a kérdés.

A miniszter szerint ez olyan helyzet, amikor nemcsak az autóipari vállalatok, hanem az országok is versenyeznek azokért a lehetőségekért, azokért a beruházásokért, fejlesztésekért, amelyek eldöntik azt, hogy a jövőben mely államok kerülnek az új korszak győztesei közé. És melyek azok, amelyek adott esetben hátrányba kerülnek vagy nem tudják a megfelelő hasznot kivenni ebből az újonnan kialakuló iparágból. Magyarország mindig is az európai autóipar egyik fontos fellegvára volt, így van és volt is ez a hagyományos meghajtás időszakában, és jó esély van arra, hogy így legyen az elektromos meghajtás időszakában is.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a Mercedes a világ autóiparának egyik legfontosabb vállalata, a globális elektromos átállás egyik éllovasa és a magyar gazdasági növekedés egyik záloga. A vállalat jelenleg is hatszázmilliárd forint értékben hajt végre beruházásokat hazánkban. Ezzel jelentősen nőni fog az elektromosautó-gyártási kapacitás Kecskeméten, ezek a fejlesztések ráadásul azt fogják eredményezni, hogy a Mercedes nyolc-kilencezer főre fogja emelni a magyarországi munkavállalói számát.

– Ez lesz a legnagyobb elméleti kapacitással rendelkező autógyár Magyarországon, ráadásul a legösszetettebb is, minthogy hagyományos meghajtású, hibrid és elektromos meghajtású járműveket egyszerre tudnak gyártani – fogalmazott. Ráadásul a Mercedes a hazai felső- és középfokú oktatás színvonalának folyamatos növelését is magával hozza, miután ez volt az első cég, amely a középfokú oktatásban műszaki célú duális szakképzési programban vett részt.

A társaság korábban közölte, hogy a Mercedes-Benz fokozatosan állítja át globális termelési hálózatát a tisztán elektromos járművek gyártására. A vállalat ennek megfelelően a gyárait arra készíti fel, hogy az évtized végére tisztán elektromos termékek készülhessenek minden helyszínen, ahol azt a piaci feltételek lehetővé teszik.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyára a globális termelési hálózat részeként fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Az évtized közepétől az újra pozícionált MMA platform járművei gördülnek majd le a magyar gyártósorokról. Ez a platform tisztán elektromos és hagyományos meghajtású változatokat egyaránt kínál majd, és újra értelmezi a vállalat kompakt „Entry Luxury” (vagyis „belépő szintű luxustermékek”) szegmensét. Emellett a Core Luxury szegmensből a tisztán elektromos MB.EA platform egy modellje egészíti majd ki a kecskeméti gyár termékportfólióját.

A vállalat tavaly júliusi bejelentése értelmében a Mercedes-Benz több mint egymilliárd euró értékű befektetéssel készíti fel kecskeméti gyárát a jövőbeli feladatokra, melynek része a meglévő gyár új épületekkel történő bővítése a karosszéria-, illetve összeszerelő- gyártósor számára.