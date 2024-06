Amit sokan nem tudtak a Balaton déli partjáról: ezeken a helyeken lehet veszélyes a víz

Messze be lehet menni a déli parton, de könnyen baj lehet belőle

– A sekély vízben messze be lehet menni, a jogszabály is lehetővé teszi, hogy egy kilométerre eltávolodjunk a parttól. Sokan be is mennek, sokszor vízibiciklivel vagy SUP-pal, és arról ugrálnak a vízbe.

Mivel a marásvonal nem látszik, így az egyik beugrásnál van talaj a láb alatt, a másiknál nem lesz, a gyenge úszó megijed, kialakul a veszélyhelyzet.

De ugyanilyen veszélyesek a turzások, a homokpadok, ahol újra sekély a víz, ez pedig gerinctörést okozhat fejesugrásnál. A turzások ráadásul minden vihar után újraformálódnak – jelezte a szakember.