Hétfőtől élesedik a rendszer, már csak visszaváltható palackokban dobható piacra az ital

Hétfőtől nincs több haladék, innentől már csak visszaváltható palackok és üvegek hozhatók majd forgalomba Magyarországon is. A rendszer hivatalosan már az év eleje óta működhetne, mivel a hulladékgazdálkodási koncessziós feladatokat elnyerő Mohu Zrt. gondoskodott ennek bevezetéséről. Jelenleg azonban csak részben látja el a feladatát, mert az érintettek haladékot kértek a teljes bevezetésre. Ez a haladék június utolsó napján, azaz most vasárnap jár le.

Nem kapkodták el a regisztrációt a cégek

A 2024. július elsejei határidő a gyártókra és az első belföldi forgalomba hozókra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a határidő után már tilos visszaváltásra nem alkalmas csomagolásban italterméket forgalmazni (kivéve a jogszabály adta néhány felmentési esetet) – válaszolt a Világgazdaság érdeklődésére a Mohu. Kiemelték, hogy az erre vonatkozó jogszabályban az is megtalálható, hogy június 30-a után – bizonyos kivételektől eltekintve – már nem hozható forgalomba kötelezően visszaváltási díjasnak minősülő termék anélkül, hogy azt regisztrálnák a Mohu DRS-rendszerébe. A termékregisztrációra és auditra 2023 októbere óta van lehetőség, ezt az italgyártók és az első belföldi forgalomba hozók nagy része időben el is kezdte, akadtak azonban olyanok, akik csak a határidő közeledtével kezdtek neki.

Azok, akik az utolsó pillanatban indították el a regisztrációt és a termékcsomagolásaik auditját, nem biztos, hogy július elejéig elbírálásban részesülnek, de minden bizonnyal rajtuk kívül is lesznek, akik csak július elseje után fognak regisztrálni.

Előbb az audit, utána a visszaválthatóságra utaló címke

A türelmi időt és az egyes felmentési eseteket a 450/2024. kormányrendelet tartalmazza, azaz a Mohu senkinek sem adhat attól eltérő haladékot, illetve felmentést.

Negatív tapasztalat, hogy egyesek sikeres termékaudit nélkül helyeznek piacra termékeket, emiatt bár a fogyasztó vásárláskor kifizeti az ötvenforintos betétdíjat, mégsem tudja visszaváltani a palackot, amíg az azon lévő vonalkód a sikeres audit után nem aktiválódik.

Fontos, hogy a korábbi csomagolásban lévő termékek forgalmazása, azaz gyakorlatilag árusítása nincs határidőhöz kötve, azok a szavatossági időn belül továbbra is szabadon értékesíthetők. Ezért a fogyasztó – különösen a lassabb forgási sebességű szeszes italok esetében – akár még több hónapig találkozhat nem betétdíjas palackokkal is a polcokon, ez teljes mértékben szabályos.

Napi több millió palackot nyelnek majd el az automaták

Jelenleg naponta mintegy négyszázezer palackot váltanak vissza mintegy háromezer automatán keresztül. Ezekhez még ezen a héten csatlakoznak a kézi visszaváltó pontok is. Ez a szám a rendszer felfutása után várhatóan napi több millió palackra emelkedik, a növekedést azonban már most is napról napra tapasztalja a Mohu.

Egyelőre a betanulásnál tartanak a boltok

Még minden szereplő tanulja a rendszert a társaság válasza szerint, de ez természetes. Nagyon fontos például, hogy az automatákat üzemeltető boltok

felügyeljék és takarítsák a visszaváltó gépeket,

a megtelt tárolózsákokat cseréljék,

és gondoskodjanak a folyamatos internetkapcsolatról, a naponta aktívvá váló több száz termék adata ugyanis éjszakánként frissül a gépeken.

Az utalványok beváltásával kapcsolatban is szükség van még edukációra arról, hogy azok nem csak levásárolhatók, de a fogyasztó választása szerint készpénzre is válthatók a kibocsátó üzlet kasszájánál.

Dinamikusan nő a Repont applikációt letöltők, illetve a betétdíj közvetlen bankszámlára fizetése érdekében regisztrálók aránya is. Mint minden új rendszernél, a Mohu itt is a visszajelzések alapján végzi a folyamatos termékfejlesztést. Jelenleg a rendszer finomhangolása és megszilárdítása zajlik, nagyobb változtatásokat, újításokat nem tervez.

Gombamód szaporodtak az automaták, most a kézi visszaváltó pontokon a sor

A Mohu körülbelül négyezer automatával tervezett a visszaváltó rendszer felfutására, ehhez képest már a mostani fázisban háromezernél tart, amivel elégedett. Azokban a boltokban, amelyekben nem fér el egy automata, kézi visszaváltásra van lehetőség. Ezek jellemzően a kisebb boltok, üzlethelyiségek. A kézi visszaváltó pontok mostani, ezer körüli darabszámát a társaság szeretné még jelentősen, a tervek szerint a négyszeresére bővíteni, ehhez a kisebb boltok önkéntes csatlakozására van szükség. Ehhez – a rendszer felfutásával – a legnagyobb motiváló erőt maguk a vásárlók fogják jelenteni, hiszen megéri a boltnak a csatlakozás. Ehhez kap eszközöket, és a kezelési díjat is fizeti a Mohu.

Az pedig elmondható, hogy ha egy faluban két bolt van, és az egyikben visszaváltják a palackokat, a másikban pedig nem, akkor jellemzően ott vásárolnak majd többen, ahol működik a visszaváltás.

Az automata telepítésére kötelezett – a Mohu által ismert – körülbelül ezerhétszáz kiskereskedő mellett mostanáig mintegy kétezer-háromszáz kisebb bolt regisztrált Repontnak, de folyamatosan érkeznek regisztrálók.

Minden palacknak utánanyúl a Mohu

A Mohu a továbbiakban még a jelenlegi rendszerek finomhangolásán és megszilárdításán dolgozik, illetve – bár nem jogszabályi kötelezettsége – a HoReCa (szállodás, éttermek, kávézók) szektorban a „pult mögött” maradó palackok házhoz menő begyűjtését és betétdíjuk megtérítését tervezi bevezetni. Teszteli a fesztiválokra vihető gépi visszaváltás mint önálló szolgáltatás lehetőségét is.