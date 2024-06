Hollik István: Nagyon fontos törvényről szavaztunk a parlamentben + videó

– Bár a választási értékelés és az EB miatt nem kapott elég nagy figyelmet, de június 10-én egy nagyon fontos törvényről szavaztunk a parlamentben, amely a digitális eszközök iskolai korlátozásáról szól – mondta a kormánypárti Hollik István a Facebook-oldalára feltöltött videójában, majd kifejtette:

– Apaként is látom, hogy a gyermeknevelés egyik legnehezebb kérdése a kütyük használatának otthoni szabályozása. Nálunk otthon szigorú szabályok vannak a gyermekeink védelme érdekében, ezért mélyen egyetértek azzal, hogy az iskolai mobilhasználat is korlátozva legyen, hiszen a gyermekek mégis csak ott vannak a legtöbbet.

Mi a törvény célja? Az, hogy a gyermekek a digitális eszközeiket csak ritkán, tanáraik engedélyével, tanulási segédeszközként használhassák, azonban minden más esetben az iskolai tartózkodásuk ideje alatt viszont egyáltalán ne!

Nem mi vagyunk az elsők, Angliában, Spanyolországban és Belgiumban is bevezettek már ehhez hasonló intézkedéseket, mert a diákok tanulmányi eredményei estek, nem beszélgettek egymással a gyermekek, és nőtt az internetes zaklatások száma is. És ezeket mind a telefonhasználat számlájára írták, ezért korlátozták ott is.

Mit várunk a hazai törvénytől? Nagyjából ugyanezt. Ha kevesebb a gyermekek figyelmét elvonó eszköz, javulni fognak a tanulmányi eredmények és kevesebb lesz az internetes zaklatás is.

Én apaként látom, hogy sokkal jobb a gyermekeknek, ha valódi emberi kapcsolatokat építenek, és nem virtuálisakat – hangsúlyozta a kormánypárti országgyűlési képviselő. A politikus a következő videójában tudományos vizsgálatok eredményeit is bemutatja, hogy miért jó dolog a iskolai mobilhasználat korlátozása.

Borítókép: Hollik István (Fotó: MTI/BRuzák Noémi)