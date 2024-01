Ijesztő: a legtöbb kisgyermek a beszéddel együtt már a kütyük működését is megtanulja

A pandémiának ugyan vége, de a virtuális tér, a különböző alkalmazások, chatablakok használata természetesen továbbra is velünk maradt. Alapvetően gyermekekkel foglalkozom, és különösen érdekes volt számomra, hogy azok a gyerekek, akik először találkoznak a társaikkal, vagy pont a járvány idején kezdték tudatosítani, hogy vannak különböző kapcsolataik, és nemcsak a családban, hanem azon kívül is, hogyan nőnek bele az új körülmények között a kapcsolatok hálójába, ahol már nemcsak személyesen, hanem virtuálisan is zajlik a kapcsolattartás