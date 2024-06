Magyar Péter újra elszabadult: mindenkit megvádolt

Ez a fajta megnyilvánulás Magyar Péter személyiségéből fakad. Személyiségjegyei egyre inkább előtörnek a nyilvánosság előtt. Ez az oka annak, hogy Magyar Péter a teljes magyar újságírói közösséget megvádolta. Ez nem egy politikusi megnyilvánulás. Józan politikus ilyet nem csinál. Ez egy indulatból elkövetett kommunikációs reakció, amit a személyes sértettség vezényel – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója Magyar Péter ma reggeli bejegyzésével kapcsolatban.

Magyar Péter a villamosmegállóban, miután kidobták a buliból (Fotó: Képernyőfotó)

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében ugyanis a teljes magyar újságíró-közösséget betámadta, feltételezhetően azért, mert a legtöbb magyarországi portál beszámolt a botrányosra sikeredett belvárosi bulijáról. „Ma már ott tartunk, hogy magukat oknyomozónak nevező portálok és újságírók is mindenféle forráskritika nélkül veszik át a propaganda szennylapjainak a legképtelenebb hazugságait. Ma már egymást idézi, egymásra hivatkozik a rogáni és a gyurcsányi média, és beállt a sorba sok, magát függetlenként pozicionáló sajtótermék is” – írta a politikus.

Csúszott-mászott

Mint korábban beszámoltunk róla: szemtanúk szerint a baloldali politikus hétvégén megütött egy embert, és elvette a telefonját, mert a buliban jelen lévő személy a kamerájával felvette az ellenzéki pártvezért.

Mások azt is látták, hogy később a több mint százezer forint értékű, eltulajdonított telefont a Dunába hajította Magyar Péter.

A politikus természetesen hosszan magyarázkodott az eset után, szerinte provokálták, és ezért viselkedett agresszívan. A drága szórakozóhelyre állítása szerint fiatalokkal ment el, akik néhány italra is meghívták, nem csináltak mást, csak beszélgettek és szelfiztek. Ennek ellenére megjelentek olyan felvételek is, ahol Magyar egy fiatal lány lábai között csúszik-mászik, és több résztvevő is arról számolt be, hogy a politikus egész éjszaka nőknek tett ajánlatokat, és egyre agresszívabban viselkedett, ahogyan lerészegedett. Később a biztonsági emberek dobták ki a szórakozóhelyről az őrjöngő Magyar Pétert. Videó készült arról is, ahogy bizonytalan léptekkel elhagyja a bulihelyszínt.

Nyílt fenyegetések

Emlékezetes, karrierje kezdetén Magyar Péter a HVG korábbi újságíróját is kormánypártisággal vádolta, mert az feltárta a politikus bántalmazó múltját. – Ezek már nyílt fenyegetések. Egy ideig csak a kormányt fenyegette Magyar Péter, majd később a kormánnyal egyetértő sajtótermékeket is. Ma már ott tartunk, hogy gyakorlatilag mindenkit fenyeget. Ez leginkább a gyurcsányi gondolatot idézi vissza: a baloldali pártvezér egzisztenciálisan fenyegette a rendszerrel egyetértőket. Említhetném Fekete-Győr Andrást is, aki berontott egy vele szemben kritikus szerkesztőségbe, majd azt mondta: újságírókat tiltana el a foglalkozásuktól – fogalmazott a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Boros Bánk Levente szerint Magyar Péter kivonulása az ATV-ből a mostani nyilatkozatának az előszele volt. Fotó: Kurucz Árpád

A szakértő szerint sem lehet kizárni, hogy Magyar Péter a hétvégi bulija következményeit próbálja tompítani, ám mint fogalmazott, egy felelős politikustól ez méltatlan.

Számtalan esetben tapasztaltuk eddig is, hogy ha valaki Magyar Péternek nem tetsző tényt közöl vagy véleményt fogalmaz meg, akkor minimum hazugsággal vádolja.

– Más esetben a kormányt teszi felelőssé a saját hibáiért, propagandának minősíti a róla megjelenő információkat – fogalmazott a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Nem tudja kezelni a kritikát Magyar Péter

Boros Bánk Levente szerint Magyar Péter kivonulása az ATV-ből a mostani nyilatkozatának az előszele volt. Magyar korábban csak a kormányt támadta, minősítette, mára azonban ezt kiterjesztette a teljes magyar újságírói közösségre, így a teljes baloldali sajtóra is.

Nem tudom, ma ki az az újságíró Magyarországon, aki ne venné magára ezeket a sértegetéseket

– mondta az igazgató. A szakértő úgy véli: egy politikusnak tudnia kell, hogy ha belép a politikai arénába, akkor nem csak jó dolgokat fognak róla írni. Magyar Péter pedig ezeket nem tudja kezelni.

Ha egy történésről a rendelkezésre álló információk alapján valaki tudósított, azt újságírásnak hívják, akkor is, ha tetszett az adott politikusnak, és akkor is, ha nem.

– Úgy tűnik, hogy Magyar Péter nem választókat akar gyűjteni, hanem ellenségeket. Egy politikusnak integratívnak, együttműködőnek kéne lennie, és bírnia kéne a kritikát. Magyar Péterre egyik sem jellemző – állapította meg Boros Bánk Levente.

Borítókép: Újságírókkal üvöltözik Magyar Péter (Fotó: Fazekas Máté)