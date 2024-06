Megszólalt a buszbalesettel kapcsolatban az egyik kisfiú édesanyja

Életem végéig hálás leszek a kísérő tanároknak, akik gondoskodtak arról, hogy a gyerekek be legyenek kötve a buszon. Minden bizonnyal ennek is köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. Jelenleg még a kórházban várjuk Zalán eredményeit, de nagy valószínűséggel még az agyrázkódást is megúszta