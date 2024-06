Menczer Tamás elmondta, hogyan tudja Magyarország megőrizni a békepárti pozícióját

„Fiatalok és szülők figyelmébe” – írta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán. A bejegyzéshez csatolt videóban pedig a kormánypárti politikus elmondta, hogy a németek szerint vissza kell állítani a sorkatonaságot.

A bajor miniszterelnök azt mondta, hogy kell egy mesterterv a sorkatonaság visszaállítására, és ha visszaállították a sorkatonaságot, akkor be kell vezetni a nőkre is. Ez a német terv, mert azt mondják, ez így igazságos

– tette hozzá.

Menczer Tamás felidézte azt is, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azt nyilatkozta: a sorkatonaságot ki kell terjeszteni egész Európára. Mint mondta, a háborúpárti álláspont szerint ha Ukrajna nem győz, akkor mindenkit be kell sorozni, a nőket is, és be kell küldeni Ukrajnába.

A pozíciónk, a békepárti pozíciónk megőrzése csak akkor megy, hogyha a magyar emberek jelentős sokasága támogatja Orbán Viktort

– rögzítette.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)