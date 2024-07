Kiderült a titok: így lehet adómentes a bankkártyával adott borravaló

Az elmúlt napokban népszerű témává vált a borravaló adózása, miután Orbán Viktor miniszterelnök megemlítette, hogy szerinte adómentessé kellene tenni ezt a jövedelmi forrásformát. A Portfólió most egy sajtóbeszélgetés alapján állítja, már most is lehetséges az, hogy adómentes legyen a bankkártyával juttatott borravaló. A HelloPay szolgáltatása évek óta kínál megoldást a készpénzes környezetben széles körben ismert borravaló bankkártyával történő fizetésére.