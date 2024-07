A hajók eltűntek, a biztonság így is hagy kivetnivalót Pikóék strandján

„A strandon napernyők, kerti székek és asztalok használatára van lehetőség, de lett fedett uzsonnázóterasz, és könyvkölcsönzésre is van mód. A gyerekek pedig, ha megunták a pancsolást, hintázhatnak vagy csúszkázhatnak a drótkötél csúszópályán” – harangozta be a káptalanfüredi önkormányzati strand nyitását a Józsefváros Újság.

Hétfőtől táborozó gyerekek is érkeznek, ám a strandot idénre sem sikerült gyerekbarátra felújítani. Lapunk egyik olvasója a múlt héten járt ott, és felháborodottan juttatta el szerkesztőségünknek a káptalanfüredi strandon készített fotókat.

A játszóeszközöknek hűlt helye (Olvasói fotó)

A fák felső része elszáradt, a földet, füves részt ritkán locsolják, a hinta eltűnt, helyette vascsövek állnak ki a földből

– mondta el lapunknak a csalódott józsefvárosi lakos.

Vascsövek állnak ki a gyepből (Olvasói fotó)

Az elmúlt években sem volt gondtalan és veszélytelen a fürdőzés az önkormányzati strandon, mert a Pikó András polgármester vezette önkormányzat és annak a strandot fenntartó cége egy vitorlásegyesületnek bérbe adta a terület egy részét, ezért a józsefvárosiak vízre szálló és kikötő vitorlások között fürödtek, illetve a strand egy részén jollehajókat tárolt a vitorláscég és egyesület.

Mint lapunk korábban megírta: a józsefvárosi önkormányzat a kispesti önkormányzattal megállapodott, hogy a helyben lévő XIX. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő faházas tábor fogadja a józsefvárosi gyermekeket is. Ez jó hír is lehetett volna, ám két évvel ezelőtti szerződéskötés miatt a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület, és egy vitorláscég, az RS Sailing is birtokolta a területet. A Pikó András baloldali polgármester vezette önkormányzat hibás döntése miatt a józsefvárosi gyerekek által használt strand jelentős részén jolle vitorláshajókat tároltak, ezenfelül az egyesület vitorlástábort is szervezett gyermekeknek júniustól augusztus végéig.