Az egyetemek is megerősítették: növekszik a pedagógusképzésekre jelentkezők száma

Sokakat vonz a református egyetem is

Kimagasló eredményt ért el a Károli Gáspár Református Egyetem idén is a tavalyi évhez hasonlóan. Magyarország 7. legnépszerűbb felsőoktatási intézményének világi képzéseire összesen 20 864 jelentkezés érkezett, ebből 4584 első helyes jelentkezés. Az előző évi eljáráshoz képest 1651-gyel, azaz 8,59 százalékkal nőtt az összes jelentkező száma, míg az elsőhelyes jelentkezések száma 156 fővel, vagyis 3,53 százalékkal emelkedett – hangsúlyozták. Az egyetem két új képzését, a rekreáció és életmód alapképzési szakot és a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak koreai szakirányát nagy érdeklődés fogadta a felvételizők körében, a jelentkezési adatok alapján is hiánypótló képzéseknek bizonyultak.

A 2024. július 24-én közzétett ponthatárok alapján az egyetem világi képzéseire összesen 3134 főt vettek fel, ebből állami ösztöndíjas képzésen 2341 fő, míg önköltséges képzésen 793 fő kezdheti meg tanulmányait. A jogi karra 419 fő, a bölcsészkarra 1589 főt, a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karra 657 leendő diákot, míg a Pedagógiai Karra 469 új hallgatót várnak. A jogi kar nappali munkarendű jogászképzésére idén nőtt a felvettek száma, állami ösztöndíjas képzésre 436 ponttal lehetett bekerülni.

A bölcsészkar fennállása alatti legjobb eredményét érte el a felvett jelentkezők 3,99 százalékos összlétszám-növekedésével. Az ápolás és betegellátás, a szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szakokra szintén nőtt a felvettek létszáma.

A református egyetemen az intézményi pontok rendszerét úgy alkalmazták, hogy támogatták a református hátterű jelentkezőket, de a tanulmányi és sporteredményeket is kiemelten elismerték, valamint a Károli Junior Akadémia elvégzésével maximális pontszámot szerezhettek a felvételizők.

Sokan szeretnének ismét tanárok és tanítók lenni (Fotó: Kurucz Árpád)

Örök sláger: BME

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (BME) felvett jelentkezők túlnyomó többsége kiemelkedő eredményeket ért el: az elérhető 100 intézményi pontból legalább 90 pontot szereztek – közölte az egyetem. Összesen 4772 hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel, közülük 3694-en alapszakon, 868-an mesterszakon, és 210-en osztatlan képzésben.

Kiemelték: a BME továbbra is a legjobbak választása. Az alapképzési és osztatlan szakokra felvett hallgatók átlagos pontszáma meghaladja a négyszázat, több esetben pedig a 430-at is. Emellett a felvételizők több mint 90 százaléka olyan kiemelkedő pluszteljesítményeket nyújtott, mint például nyelvtudás vagy versenyeredmények, amelyekkel megszerezték a maximális 100 intézményi pontot.

Bihari Péter oktatási rektorhelyettes rámutatott: a felvételizők kétharmada tanulmányi és érettségi pontok összegzésével számított felvételi pontszámmal jutott be a Műegyetemre, ami azt mutatja, hogy egyenletesen magas szintű teljesítményt nyújtottak középiskolai tanulmányaik alatt. Ezenkívül a jelentkezők nagy része két tantárgyból is emelt szintű érettségit tett, ami még magasabbra emeli a felvételi pontszámaik értékét. A rektorhelyettes emlékeztetett:

akár százezres pluszt is jelenthet a fizetésben a BME-n szerzett diploma, mivel vizsgálatok mutatták ki, hogy a BME-sek átlagosan többet kerestek, mint az ugyanolyan végzettségű máshol diplomázók.

A műegyetemi diploma értékét a nemzetközi elismertsége is növeli. A brit rangsorkészítő, a QS legfrissebb európai listája szerint a Műegyetem a régióban a 12. legjobb, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények között két mutatóban is az első helyre került: a fogadott cserediákok és a publikációk számában, illetve második lett a munkáltatói hírnév és a küldött cserediákok terén – írta az intézmény.

Sokan örülhettek a felvételi eredményeknek (Fotó: Kurucz Árpád)

Majdnem a maximum kellett a levelező jogász szakon Győrben

Összesen 4409 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetemen szeptemberben. A ponthatárok a szakok jelentős részén emelkedtek a tavalyihoz képest, van olyan, amelyre 487 ponttal lehetett csak bejutni. Mindez azt mutatja, hogy felkészült hallgatók érkeznek az intézmény magas színvonalú képzéseire – közölte a győri Széchenyi István Egyetem.

Kovács Zsolt általános és oktatási elnökhelyettes kiemelte: a szabályok változása miatt a középszintű érettségiért tavaly akár száz pont is kapható volt, idén pedig csak legfeljebb 67. Míg a felvételizők tavaly középfokú érettségivel könnyen legalább 280 pontot szerezhettek, most ennyi pont elérése emelt szintű érettségi és középfokú nyelvvizsga nélkül szinte lehetetlen volt. Az elnökhelyettes példaként említette, hogy a magyar nyelvű, nappali munkarendű járműmérnök alapszakra az elmúlt évi 288 helyett ezúttal 294, mérnökinformatikára 280 helyett 310 ponttal lehetett bejutni, de emelkedés történt a gazdaságinformatikus alapszakon is.

Érdekesség, hogy nemzetközi tanulmányok szakon 418, jogász szakon levelezős munkarendben pedig a maximális 500 pont közelébe, 487 pontra nőtt a ponthatár.

Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon a legkedveltebb ezúttal is a magyar nyelvű járműmérnök és logisztikai mérnök alapszak volt, de az angol nyelvű képzések is jelentős érdeklődésre tartottak számot. Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karon a gyógypedagógia képzés továbbra is rendkívül népszerű, de a nemzetközi tanulmányok alapszakra is nagy érdeklődés mutatkozott, ahová sok külföldi diák jelentkezett.