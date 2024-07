Egyre duzzad Magyar Péter botránykrónikája

Újabb és újabb esetek kerülnek napvilágra Magyar Péter nőkkel szembeni erőszakosságáról és általában vett agresszivitásáról. Noha a baloldal új messiása természetének árnyoldaláról már Magyar korábbi felesége, Varga Judit is részletesen beszámolt a Hajdú Péternek március végén adott interjúban, ám akkor a baloldalon sokan kormányzati lejáratókampánynak titulálták az egykori igazságügyi miniszter által megosztott történeteket. Azonban időközben Magyar Péter számos alkalommal saját cselekedeteivel erősítette meg az exneje szavait, például az elmúlt hónapokból több felvétel is rögzíti, ahogyan durván és érzéketlenül beszél emberekkel.

Szexuális ragadozó

Legutóbb egy volt randipartnere tálalt ki Magyar Péter nőkkel szembeni erőszakosságáról. A Tényeknek adott interjúban a magát Laurának nevező áldozat elmondta, hogy Magyar már a Tinder nevű társkeresőn folytatott üzenetváltásaik során szexuális ragadozóként kezdett viselkedni, például az ismerkedésük kezdeti szakaszában a hímtagjáról küldött neki képet váratlanul. A személyes találkozón pedig Magyar Péter kiszámíthatatlanul és agresszívan viselkedett, így a nő gyakorlatilag rettegett tőle.

– Rám feküdt, és akkor mondta, hogy… most. Én pedig mondtam, hogy nem szeretném. Le kellett lökdösni magamról – idézte fel a nő.

Tinidiszkóban zaklatta a lányokat

Az áldozat azért fordult a nyilvánossághoz most, mert hallott Magyar Péter diszkóbotrányáról. Néhány hete az Ötkert nevű szórakozóhelyen erősen ittas állapotban Magyar fiatal lányoknak tett ízléstelen megjegyzéseket, előfordult, hogy szexuális ajánlatot is, nem egy vendéggel összeszólalkozott, mert több mulatozó nő párja is a helyszínen volt, akik számonkérték rajta a botrányos viselkedést. Az egyik férfi kamerával rögzítette Magyar randalírozását, a politikus ezért erőszakkal kivette a kezéből a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Utóbbiért garázdaság miatt folyik nyomozás.

A Ripost megszólaltatott szemtanúkat, köztük egy édesapát, aki szóvá tette Magyar Péternek a botrányos viselkedést, a beszólásokat, különös tekintettel a nagy számban jelen lévő, 18. életévüket még be nem töltött lányokra.

Magyar korlátok nélküli „szórakozásáról” több felvétel is készült.

Drogos aranyásónak titulálta a barátnőjét

Azt ugyancsak felvétel rögzíti, hogy Magyar Péter az exbarátnőjével is lekezelő módon viselkedett. Tavasszal egy tüntetésen azért förmedt rá Vogel Evelinre, mert a nő a saját hibájuknak nevezte, hogy eltévedtek a vonulás során. A közösségi médiában felbukkant bejegyzés szerint volt rá példa, hogy a politikus drogos, életképtelen aranyásónak nevezte Vogelt.

Varga Judit vegzálása

A felsorolt esetek összecsengenek mindazzal, amiről Varga Judit beszélt az említett interjúban. Az exfeleség arról számolt be, hogy egy alkalommal, amikor a szülei vendégségben voltak náluk, és egy késő esti veszekedés után ő inkább melléjük feküdt le, Magyar Péter egy késsel kezdett mászkálni a házban. Szavai szerint ezalatt az édesanyjával együtt rettegtek a szobában.

Rendszeresen előfordult, hogy a volt férje megalázó megjegyzéseket tett rá vagy a gyerekekre, de arra is volt példa, hogy a személyes szabadságában korlátozta őt. „Bezárt egy szobába, azért, mert bekattant azon, hogy mentünk egy nyári rendezvényre, éppen sminkeltem, és valamiért ő nem akart oda elmenni, mert valószínűleg nem tudta elviselni, hogy nekem megnyitóbeszédet kell ott mondani. Akkor már miniszter voltam” – mesélt el Varga egy súlyos esetet. A volt igazságügyi miniszter azt is felidézte, hogy miközben várandós volt, Magyar Péter egy alkalommal nekilökte őt egy ajtónak.

Emlékezetes, Varga Judit beszámolt egy olyan esetről is, amikor Magyar, egy átmulatott este után, részegen ment haza, és dühét feleségén kitöltve könyveket, majd a nadrágját is Vargához vágta.