Hogy ne legyen rémálom a nyaralás, ezeket a szabályokat érdemes betartani

Az életünkbe kerülhet, ha rossz helyet választunk a strandolásra

A rendőrség adatai alapján 2016 óta szinte minden évben száznál többen vesztik életüket a hazai tavakban és folyókban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb tragédia azért következik be, mert a strandolók meggondolatlanok, nem elég körültekintőek vagy rosszul mérik fel a képességeiket. A vízi mentők szerint tudomásul kell venni, hogy

az élővíz nem uszoda.

– Attól, mert az uszodában jól megy az úszás, még nem biztos, hogy így lesz egy tóban vagy a nyílt vízen, mert teljesen mások a körülmények. Érdemes ilyenkor lassabban tapasztalatot gyűjteni, kipróbálni, hogy ami az uszodai körülmények között jól ment, az hogy megy nyílt vízen – hívta fel a figyelmet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) munkatársa.

Illés Zoltán vízi mentő szerint olyan vízparti fürdőhelyre nem érdemes menni, amely nem kijelölt strandterület és nincsenek vízi mentők. A nem kijelölt fürdőhelyekkel ellentétben ugyanis azok a partszakaszok, amelyek strandként üzemelnek, a biztonságunkat szolgálják: így a bójasorral leválasztott fürdőzési terület is, ahová vízi jármű, de még vízibicikli sem mehet be.

Leginkább azzal lehetünk a fuldokló segítségére, ha segítséget hívunk (Fotó: Pexels)

– A kijelölt strandokon vízi mentőt is találunk, ami nem garancia arra, hogy nem lesz baj, de az biztos, hogy lesznek ott mások is, akik probléma esetén értesíthetik őket. Érdemes a bójasoron belül úsznunk, a parttal párhuzamosan, nem bentről a nyílt víz felé – tanácsolta, hozzátéve, hogy amíg az uszodai körülmények között pontosan ismerjük a víz hőmérsékletét, a víz minőségét és annak átláthatóságát is, a nyílt vízen semmi sem állandó. A hőmérséklet hol melegebb, hol hidegebb, ami ijedséget okozhat, miközben az időjárásnak is ki vagyunk téve.

– Váratlanul érhetnek minket a szél által keltett sodrások és a nyílt víz saját áramlásai. Az uszodában, amikor faltól falig, ötven vagy huszonöt métereket úszunk, ott a tudat, hogy vár a fal. Szabadvizek esetében viszont kiszolgáltatottabbak vagyunk – figyelmeztetett.