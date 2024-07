Itt vannak a legmenőbb szabadstrandok a főváros környékén

Ha nem akarunk súlyos összegeket otthagyni egy-egy budapesti strandbelépőért, akkor érdemes szétnézni a szabadvízi lehetőségek között is. Budapest környékén ugyanis szabadstrandok és tavak is vannak, ahol lehet fürdeni, mindössze egy-két ezer forintért – írja a Metropol.

A nyár bármennyire is csodálatos évszak, a folyamatos kánikula megterheli a szervezetet. Ezért is menekül mindenki a fővárosból vízpartra hétvégén, hiszen nincs is jobb program, mint a családdal lubickolni egyet. A lap összegyűjtötte az öt legjobb Budapest környéki szabadstrandot és szabadvízi fürdőhelyet, ahol teljesen ingyen vagy csupán egy-két ezer forintért lehet fürdőzni.

Budapest szerencsés abból a helyzetből, hogy vízparton fekszik, így nem kell messzire menni, hogy olyan helyet találjunk, ahol bemehetünk a Dunába. Ilyen például a gödi szabadstrand, ahol 300 méteren mehetünk be a hűsítő folyóba, teljesen ingyen.

A parton játszótér, mosdó, öltöző és éttermek is szolgálják a kényelmet. Szinte ugyanez mondható el a dunakeszi szabadstrandról is, ami nincs is messze Gödtől, így akár egy nap alatt ellátogathatunk mindkét helyre. Az ingyenes strandon elvonulhatunk a budapesti nyüzsgés elől, és a természet közelében hűsölhetünk. És itt még nem ér véget a lista: ha inkább a Duna túlpartja esik közelebb, akkor irány a szentendrei Postás strand, ahol homokos parton szaladhatunk be a kellemes hőmérsékletű vízbe.

Ha valaki nem szeret a Dunában fürödni, de olcsóbban szeretne hűsölni, érdemes autóba ülni és szétnézni a környező településeken.

Alig egyórányi autóútra ugyanis fantasztikus szabadvízi strandok várják a fürdeni vágyókat, tiszta vízzel és gyönyörű környezettel. Az egyik ilyen a Dorogi-tó, ahová nemcsak az Esztergom környékiek járnak szívesen hűsölni, de sokan érkeznek a fővárosból is.

Ha még ennél is közelebb szeretnénk maradni Budapesthez, akkor ideális helyszín lehet a délegyházi tavak IV-es számú tava, ahol a Nomád parton pihenhetünk és fürödhetünk, csupán 27 kilométerre a fővárostól. A tiszta és igényes part túloldalán ráadásul lakatlan szigetek várják a látogatókat, ahol a tömegektől elvonulva lehet fürdőzni.

Ha nem okoz gondot kicsit többet utazni, Nógrád vármegyéig meg sem érdemes állni. Az M2-es autópályán egy órán belül elérjük a palóc tájegység gyöngyszemét, a Bánki-tavat, ahol kiépített strand várja a látogatókat. A tavat szinte teljesen körbe lehet sétálni, de a strandon kívül horgászstégekre is le lehet telepedni, hogy gyönyörködjünk a nógrádi erdők és a tó tökéletes összképében.