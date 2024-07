Közel hatezren fognak tanulni a piacvezető gazdasági egyetemen

A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE), Magyarország legnagyobb gazdaságtudományi képzőhelyén szeptemberben 5948 elsőéves kezdheti meg tanulmányait – tájékoztatta az egyetem lapunkat. Hangsúlyozták:

a BGE továbbra is piacvezető a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás és az emberi erőforrások gazdasági alapszakon, ezekre összesen 3850 hallgatót vettek fel.

Andor György, a BGE nemrég megválasztott új rektora kijelentette: az egyetem húszezer hallgatójával a legnagyobb hazai gazdaságtudományi képzőhely, az ország legtöbb és legjobb hallgatóit vonzza a Budapesti Corvinus Egyetemmel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együtt. Az elmúlt időszakban hatékony lépéseket tettek a modernizálás, a tananyag-, valamint a teljesíthető tanulmányi követelmények fejlesztése terén. – Az idei felvételi eredmények is visszaigazolják, hogy jó úton járunk – hangsúlyozta.

A BGE kitért arra is a közleményében, hogy a piacvezető gazdaságtudományi alapszakjai mellett a felvettek létszáma jelentősen emelkedett az egyetem szintén üzleti fókuszú kommunikáció- és médiatudomány, valamint nemzetközi tanulmányok alapszakjain is, ahol 380 elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. Ezenkívül továbbra is népszerűek a BGE mesterképzései, ezeken szeptembertől már összesen 650 hallgató fog tanulni. A BGE angol nyelvű képzésein ősztől ezernél is több hallgató vesz majd részt, akik közül hatszázan Magyarországról és várhatóan több mint négyszázan külföldről érkeznek. A pótfelvételi eljárás keretében július 30. és augusztus 7. között a meghirdetett szakok többségére még lehet jelentkezni. Az érdeklődők további információkat a kezddabgevel.uni-bge.hu oldalon találhatnak.