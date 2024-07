Közel kétszáz kiló sajtot lopott egy rendőr egy baleset helyszínéről, kirúgták

a rendőr a kirúgása miatt panaszt nyújtott be, amelyben azzal védekezetett, hogy a sajt a hűtési lánc megszakadása miatt gyakorlatilag értéktelen volt, és meg akarta menteni a kidobástól, de azzal is megpróbált érvelni, hogy ő maga nem is eszik cheddar sajtot. Rajna-vidék–Pfalz tartomány közigazgatási bírósága végül elutasította a férfi fellebbezését, így az elbocsátó határozat hatályban maradt.