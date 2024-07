Erőszakos politikusok egész sora jellemzi a baloldalt

A baloldal számára a durva politizálás szinte már mindennapos, egyúttal pedig a fizikai erőszaktól, valamint a fenyegetésektől sem riadnak vissza. A legújabb példa erre Radnai Márk, a Tisza Párt új alelnöke, aki korábban a színházi életben és a televíziós szakmában is dolgozott. „Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében, egyesével töröm el minden ujjad” – fogalmazott korábban Magyar Péter pártjának politikusa, aki egy újságírót fenyegetett meg, amiért nem értékelte az egyik előadását. Radnai korábban is részt vett a Tisza kampányeseményein, azonban eddig hivatalosan nem töltött be pozíciót a párton belül.

Emellett Radnai Márk ott volt az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen Magyar Péterrel,

amikor a Tisza Párt politikusa egy őt videózó férfi telefonját elvette, majd a Dunába dobta. Magyar Péter erősen ittas volt és fiatalkorú lányokkal táncolt, ezekről több videófelvétel is készült.

Elítélt DK-s

Még a választási kampány során Magyar Péter kijelentette, hogy az MTVA székháza elé akar tüntetést szervezni. Hadházy Ákos, aki már több demonstráción is részt vett a közmédia épülete előtt, szinte azonnal jelezte, hogy részt kíván venni az eseményen. Emlékezetes, hogy 2018 decemberében baloldali politikusok törtek be az MTVA székházába, aminek eredményeképp a DK-s Varju Lászlót garázdaság miatt ítélte el a bíróság. Az ötlet tehát nem új keletű a baloldalon, sokadik alkalommal próbálnak fizikai és verbális erőszakkal nyomást gyakorolni a közteleví­zióra és a közrádióra. A két napig tartó ostrom céljáról azt állították, hogy követeléseket akarnak beolvasni.

Az akcióhoz több, azóta elhíresült pillanat kapcsolódik, ilyen volt, amikor Varju László DK-s országgyűlési képviselő nekirontott a biztonsági szolgálat sorfalának, vagy amikor Kunhalmi Ágnes (MSZP) nekiugrott egy csukott ajtónak, majd színpadias esést produkált. Emlékezetes volt az is, amikor Bangóné Borbély Ildikóról (MSZP) felvétel készült, amint képviselőtársait arra instruálja, hogyan feküdjenek úgy a földön, hogy arról „erős kép” készülhessen.

Varju László ellen az MTVA székházánál 2018 decemberé­ben lezajlott demonstráció következményeként garázdaság vétsége és más bűncselekmény miatt emeltek vádat, a politikust pedig nemrég bűnösnek nyilvánították testi sértés bűntettében.