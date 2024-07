Percenként háromszor hívnak mentőt ebben a rendkívüli kánikulában

A mentősök, a bajtársaim most már ott tartanak, hogy gyakorlatilag ahogy átadták a beteget a kórházban, már kapják is a következő címet. Hiába klímások most már a mentőautók, sokszor nem a mentőautóban zajlik a betegellátás, hanem az utcán a forróságban, így a mentősök is komoly terhelésnek vannak kitéve a kánikulában