Lerepült a Suzuki Wagon R+ orra a frontális karambolban + videó

A Bpiautósok oldalán közzétett videón egyértelműen látszik, hogy a pickup vezetője megsértette a kanyarodási szabályokat, a manőver során átlépte a felezővonalat, és ezzel a szemből érkező útjába került.

A szabályosan érkező suzukis hölgy láthatóan taposta az ABS nélküli féket, hogy elkerülje az ütközést, de a Wagon R+ kerekei blokkoltak. A jármű irányíthatatlanná vált, így hiába próbált a nő jobbra kitérni, mivel a vészfékezés közben nem engedte fel a féket – ami az egyetlen esélye lehetett volna a becsapódás elkerülésére – az ütközés bekövetkezett.