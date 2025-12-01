gyroskészételNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságalapanyagétterem

Gyrososok, ahol jobb, ha nem eszünk: több tucat éttermet zárat be a fogyasztóvédelem

Újabb szigorú fellépéssel védte a magyar vásárlók érdekeit és egészségét a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az elmúlt hetekben. Az országos akció során a szakemberek kifejezetten a gyrost árusító vendéglátóhelyeket vizsgálták, az eredmények pedig több esetben megdöbbentőnek bizonyultak. A vizsgálat mérlege súlyos: huszonöt üzletet azonnal be kellett zárni és több mint ezer kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból. A kiszabott bírságok összege már most meghaladja a 17 millió forintot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 8:48
Illusztráció Forrás: MW
A hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok munkatársai összesen 350 büfét és éttermet kerestek fel az elmúlt időszakban. Az ellenőrzéssorozat nem volt előzmény nélküli, elrendelését a korábbi időszak túlnyomóan negatív tapasztalatai indokolták. A feltárt hiányosságok miatt eddig nyolcvanöt hatósági eljárás indult. Az eljárások egy része jelenleg is folyamatban van. Mindenkinek érdemes jól megfontolnia, hogy melyik gyrososnál vásárol, mert ha rosszul dönt, annak komoly egészségügyi következményei lehetnek.

Majdnem minden tizedik gyrosos bezárását rendelte el az NKFH.
Gyros a pokolból

A legdrasztikusabb intézkedésre, a működés ideiglenes felfüggesztésére huszonöt egység esetében volt szükség. A szakemberek ezeknél a vállalkozásoknál súlyos higiéniai vétségekkel szembesültek. Előfordult olyan konyha, ahol már a puszta zsúfoltság is balesetveszélyes volt. Máshol erősen szennyezett hűtőszekrények és tisztítatlan munkafelületek fogadták az ellenőröket.

Nem csupán a tisztasággal akadtak gondok, a fogyasztók megfelelő tájékoztatása sem valósult meg mindenhol. A vizsgált helyek 17 százalékában például elmulasztották feltüntetni az allergéneket, ami komoly kockázatot jelent az ételérzékenyek számára. Összesen 197 tételt, mintegy 1300 kilogrammnyi nem megfelelő minőségű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A kivonás okai között a nyomonkövethetetlenség, a jelölési hibák, valamint a lejárati idők túllépése szerepeltek.

A statisztikák szerint a leggyakoribb, az esetek több mint harmadát érintő probléma a higiéniai előírások megsértése volt. Számos helyen még az olyan alapvető feltételek is hiányoztak, mint például a kézmosás lehetősége vagy a kézfertőtlenítő megléte. Tipikus hibának bizonyult továbbá a megfelelő méretű vagy elkülönített előkészítő helyiség hiánya is. Sok üzemeltető annak ellenére, hogy nem rendelkezetti ilyennek, mégis helyben készítette a nyársakat és tisztítatlan zöldségeket dolgozott fel. Ez a gyakorlat elkerülhetetlenül a munkafolyamatok és az eszközök keresztszennyeződéséhez vezet. A nyers hús és a készétel érintkezése komoly fertőzésveszélyt rejt magában. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy több helyen fertőtlenítő hatású mosogatószer sem állt rendelkezésre.

A személyi feltételek terén is mutatkoztak hiányosságok. A dolgozók közel negyedének nem volt érvényes egészségügyi könyve. Ez az okmány alapkövetelmény a vendéglátásban. Az élelmiszerbiztonság egyik alappillére, az alapanyagok és készételek nyomonkövetése az ellenőrzött egységek 15 százalékában nem volt biztosított.

Az átfogó vizsgálat elsődleges célja a fogyasztók védelme, valamint az élelmiszerbiztonsági kockázatok minimalizálása volt. A feltárt higiéniai állapotok közvetlen egészségügyi veszélyt jelentenek. Az eredetigazolás hiánya egy esetleges probléma esetén teljesen ellehetetleníti a gyors hatósági beavatkozást. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a kormányhivatalok munkatársai a jövőben is folytatják a rendszeres ellenőrzéseket a rend és a biztonság fenntartása érdekében.
 

A kiemelt kép illusztráció. /Forrás: MW

