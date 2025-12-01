BelarussziaLitvániaVilniusléggömblégtér

Litvánia váratlan lépéssel reagált a fenyegetésre

A vilniusi repülőtér ismét felfüggesztette működését azután, hogy léggömböket észleltek a légtérben. A litván hatóságok közlése szerint az elmúlt hónapokban több hasonló fennakadás történt az országban és más európai repülőtereken is. Litvánia a csempészek által használt léggömböket Lukasenka tudatos, hibrid támadásaként értelmezi.

András János
2025. 12. 01. 8:58
Aljakszandr Lukasenka Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vilniusban ismét leállt a légiforgalom a nemzetközi repülőtéren, miután november 30-án a légiforgalmi irányítók azonosítatlan, feltehetően léggömbszerű objektumokat észleltek a város felett. A jelenség nem újkeletű, Litvánia az elmúlt hónapokban sorra kényszerült hasonló lépésekre. A litván hatóságok azonnal léptek, és repülési korlátozásokat vezettek be – írja a The Kyiv Independent.

Litvánia belarusz hibrid fenyegetésekről beszél
Litvánia belarusz hibrid fenyegetésekről beszél
Fotó: MARK FELIX / AFP

Európa nagyvárosai egyre gyakrabban tapasztalnak drónokhoz vagy ismeretlen eszközökhöz köthető légtéri riasztásokat: Koppenhága, Brüsszel és más repülőterek időről időre kénytelenek lezárni a kifutókat. 

Vilniusban azonban mindez már a hétköznapok része. 

A litván vezetés évek óta hangoztatja, hogy a léggömbök mögött nem ártatlan széljárás, hanem határ menti csempészet állhat. Meteorológiai léggömbökbe rejtett cigarettaszállítmányok érkeznek Belarusszia felől — ami a litván kormány értelmezésében egy tudatos, „hibrid támadás” része a balti állam ellen.

Vilnius a Belarussziával közös minkét határátkelőjét lezárta, válaszul a gyanús légi aktivitásra. 

Írtunk róla, hogy váratlan fordulat történt a litván–belarusz határon – hónapok után megnyílt két határátkelő.

A határ túloldalán viszont másként látják a helyzetet. Aljakszandr Lukasenka, Belarusszia vezetője visszatámadott, és azt állította: a nyugat folytat hibrid hadviselést Belarusszia és Oroszország ellen. A litván szigorításokat pedig egyszerűen „őrült csalásnak” minősítette.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu