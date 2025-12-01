Litvánia váratlan lépéssel reagált a fenyegetésre

Vilniusban ismét leállt a légiforgalom a nemzetközi repülőtéren, miután november 30-án a légiforgalmi irányítók azonosítatlan, feltehetően léggömbszerű objektumokat észleltek a város felett. A jelenség nem újkeletű, Litvánia az elmúlt hónapokban sorra kényszerült hasonló lépésekre. A litván hatóságok azonnal léptek, és repülési korlátozásokat vezettek be – írja a The Kyiv Independent.

Litvánia belarusz hibrid fenyegetésekről beszél

Fotó: MARK FELIX / AFP

Európa nagyvárosai egyre gyakrabban tapasztalnak drónokhoz vagy ismeretlen eszközökhöz köthető légtéri riasztásokat: Koppenhága, Brüsszel és más repülőterek időről időre kénytelenek lezárni a kifutókat.