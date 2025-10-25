Litvánialégtérsértéshatárátkelő

Újabb dráma az európai reptereken

Belarusszia irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint Kaunas repülőterét.

Munkatársunktól
2025. 10. 25. 6:47
A hatóságok elfogták a csempészek léggömbjeit. Forrás: Fotó: NCMC
Ebben a hónapban ez már a harmadik hasonló incidens – közölte a litván közlekedési minisztérium péntek este.

Litvánia vasárnap délig bezárja a Belarussziával közös határán az átkelőket. Fotó: Facebook
Litvánia vasárnap délig bezárja a Belarussziával közös határán az átkelőket.
Fotó: Facebook

A Nemzeti Válságközpont (NCMC) jelentése szerint a radarokon több tucatnyi léggömb volt látható. Előzőleg kedden és október 5-én léptek be csempészetre használt léggömbök a litván légtérbe.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök.
Inga Ruginiene litván miniszterelnök.
Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Inga Ruginiene litván miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy Litvánia vasárnap délig bezárja a Belarussziával közös határán az átkelőket. 

Az elmúlt hetekben az európai légiforgalmat több alkalommal is megzavarták drónok és más légtérsértések, a balti államokon kívül egyebek mellett München és Koppenhága repülőterén is felfüggesztették a forgalmat.

Borítókép: A hatóságok elfogták a csempészek léggömbjeit (Fotó: NCMC)

