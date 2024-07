Támadják az anyát, amiért belement, hogy találkozzanak a fiát felrúgó férfival

Július végén érkezhet vissza Magyarországra a gyermekbántalmazó karateedző. Ezt nyilatkozta hétfőn a megrúgott kisfiú édesanyja, akit SMS-ben keresett meg a férfi – közölte a Tények.

A Magyar Nemzet már korábban beszámolt róla, hogy a szolnoki kalandparkban egy karatemester felrúgott egy kisfiút. A férfiról azóta egy újabb sötét titok is kiderült: egy nő azt állítja, hogy a férfi korábban megerőszakolta. A gyermekbántalmazás miatt még Kunkli Tivadar is üzent a férfinak, a thai box-világbajnok kihívta a bántalmazót egy küzdelemre. Azóta a karateszövetség is döntött: végleg eltiltották és danjaitól megfosztották a férfit.

A bántalmazó, miután hazaérkezik, bocsánatot akar kérni a kisfiútól és édesanyától, amit a nő elfogadott, de ezért sokan támadják az egyedülálló anyát.

Az anya szerint fontos a bocsánatkérés és az, hogy a férfi elmondja a bántalmazott fiúnak, hogy nem ő tehet arról, hogy a férfi ilyet tett.

Ez azért is fontos, mert a fiú a mai napig azt hiszi, hogy ő tehet a vele szembeni agresszióról. Egy gyermekpszichológus szerint is jól tette az anya, hogy belement a találkozóba, mert ez segíthet a fiúnak, hogy feldolgozza a történteket.

Egy jogász szerint a hatalmas közfelháborodás súlyosító tényező lehet a férfival szembeni vádemelésnél.