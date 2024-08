Borzalmas betegségeket, dengue-vírust és nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak Magyarországon

Több nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget is diagnosztizáltak nemrég Magyarországon – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A jelentés szerint egy 59 éves hajdú-bihari nő és egy 51 éves budapesti férfi érintett a betegségben.

A betegek tudatzavarral, lázzal, fejfájással és aluszékonyság miatt kerültek kórházba, a tünetek alapján pedig azonnal felmerült a gyanúja, hogy egy ritka, ám annál veszélyesebb kórról lehet szó. A diagnosztikus vizsgálatok végül megerősítették, hogy mindkét betegnél a nyugat-nílusi vírus áll a háttérben.

Már a hatvanas években megjelent Magyarországon

A kivizsgálás során kiderült, hogy egyik érintett sem járt külföldön, a fertőzést tehát Magyarországon kapták el. A betegség nem először bukkant fel Magyarországon, tavaly Somogy megyéből jelentettek több esetet is.

Az állatról emberre terjedő kór ismertetője, hogy enyhe tünetei mondhatni átlagosak, más vírusfertőzésekre is jellemzőek: a fejfájás, láz mellett a végtagfájdalom, kötőhártya-gyulladás is előfordulhat, valamint a gyerekeknél kiütés is jelentkezhet. A legtöbb esetben kezelés nélkül meg lehet úszni.

Egyes esetekben viszont súlyos szövődményeket okoz, agyhártya- és agyvelőgyulladást idézhet elő, valamint májgyulladás, szívgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat a fertőzés nyomán.

Az elsődleges vírusgazdák a vadmadarak, közöttük szúnyogok révén terjed, az emberre vagy más állatokra is szúnyogcsípés útján kerül át a kórokozó. A vírus nagy távolságokra a költöző madarak révén jut el. A nyugat-nílusi vírust Magyarországon először a hatvanas években jelentették, amikor az állategészségügyi és humán vizsgálatok is kimutatták a fertőzést.

Egymillióan halnak meg évente a szúnyogok miatt

Július utolsó hetében egy importált eredetű vírusos vérzéses láz gyanúját is jelentették, a NNGYK közlése szerint egy 41 éves Vas vármegyében élő indiai férfinál jelentkeztek súlyos tünteket. A dengue trópusi és szubtrópusi országokban a malária után a második leggyakoribb szúnyog által terjesztett fertőzés.

A beteg a lappangási idő alatt Indiában járt, a diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a dengue-vírus kóroki szerepét igazolta.

– tájékoztatott a szervezet.

A betegség ismertetője, hogy a magas lázat, gyengeséget és fejfájást nagyfokú végtagfájdalom kísér, de a tenyerek viszketése és a szemgolyó mögötti fájdalom is tipikus tünetnek mondható.

A páciens állapota ugyanakkor folyamatosan romlik, vérhányás, véres széklet, légzési nehézség, illetve vérzés alakulhat ki a néhány apró pontszerű bőrvérzéstől a kiterjedt bőrvérzésig, amelyhez fogínyvérzés, orrvérzés és gyomor-, bélrendszeri vérzések társulhatnak.

Szintén július utolsó hetében jelentették azt az esetet, amely során egy 15 hónapos német állampolgárságú kisfiú kapcsán merült fel a gyanú, hogy maláriával fertőzödött meg. A kisbaba épp szüleivel volt átutazóban Magyarországon, amikor a tünetei jelentkeztek. A megbetegedés kezdete előtt két nappal érkeztek Afrikából, ahol a lappangási idő alatt tartózkodtak, így a gyermek ott akvirálhatta a fertőzést.

Az NNGYK egy másik esetről is beszámolt, egy Pest vármegyében élő 56 éves férfiről, aki még Ghánában betegedett meg. Az érintett még külföldön megkapta a malária ellenes gyógykezelést. A WHO jelentése szerint az újonnan előforduló maláriás megbetegedések száma világszerte meghaladja a 250 milliót, amelyből évente közel egymillióan vesztik életüket a fertőzés következtében.