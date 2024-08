Kisírt szemekkel érkezett, mosolyogva távozott a mosonmagyaróvári ámokfutó a bíróságról

A lány először az édesapját és a nagymamáját sebesítette meg több mint tíz késszúrással, majd a belvárosba indult, ahol egy férfihez ment oda, majd „Megölhetlek?” felkiáltással őt is megszúrta. Ezt követően egy dohányboltban kezdett dulakodni az eladóval, őt is megszúrta, majd kiment a boltból, ahhol a TEK elfogta.

A tudósítás szerint a Győri Járásbíróságra kisírt szemekkel érkezett meg rendőségi kísérettel kedden délelőtt a 19 éves lány, ellene emberölési kísérlet miatt folyik nyomozás a rendőrségen.

Az elkövető szervezetében többféle kábítószert is találtak, és a bíróságon kiderült az is, hogy már folyamatban volt ellene egy másik ügy is, ami szintén kábítószerrel és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos. A Győri Járásbíróság elrendelte jogerősen a lány letartóztatását legfeljebb egy hónapra. Drogproblémái és zavartsága ellenére nem az elmegyógyintézetbe szállítják, hanem büntetésvégrehajtási intézetbe, ahol az elmeorvos folytatja a megfigyelést és a vizsgálatokat.