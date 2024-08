Közel száz kutyát mentettek ki egy zalai állatkínzótól + videó

Tizenkét kutya kivételével, a többiek soha nem hagyták el a ketrecüket vagy a házat.

– emelték ki. Hozzátették: „ezek a kutyák most voltak kint a levegőn először, most látták a napot, érezték a szelet, és most találkoztak emberekkel (a gazdájukon kívül)”

Fotó: Facebook/Szurkolók az Állatokért Alapítvány

A kutyák állapotáról az állatvédők elmondták, hogy nagyon soványak, rengeteg rajtuk a bolha és a beltenyészet is jellemzi őket.

Fotó: Facebook/Szurkolók az Állatokért Alapítvány

Sajnos a mentális probléma ennél a külföldi nőnél is nyilvánvaló volt, a gyűjtögetés és a mélyhűtőben tárolt halott kutyák is ezt bizonyítják.

– hangsúlyozzák.

Fotó: Facebook/Szurkolók az Állatokért Alapítvány

A megmentett állatok menhelyekre, állatvédő szervezetekhez kerültek – írja a Zaol. A portál kiemeli az egyik állatmentő szervezet, a Szimat Állatvédő Egyesület bejegyzését, amiben így fogalmaznak: „Borzalmas és egyben csodálatos nap volt 2024. 08. 08. Hosszú évek után végre sikerült bejutnunk, és megmentenünk 81 ártatlan életet! Mindenkinek köszönjük, aki a mentésben, illetve befogadásban segített nekünk.”