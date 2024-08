Leaszfaltoztak egy VI. kerületi utcát, elviselhetetlen a hőség

Az idei nyár megmutatta, hogy az épített környezetben, Budapesten a hőség mennyire elviselhetetlenné kezd válni. A hőszigethatás következtében ugyanis a fővárosban, különösen a belső kerületekben sokszor elviselhetetlennek tűnő forróság alakul ki. Ebből a szempontból különösen rossz helyzetben van Terézváros, ahol budapesti viszonylatban a legkevesebb az egy főre jutó zöldterületek aránya. A Metropol szerint egy terézvárosi lakosra mindössze 0,4 négyzetméter zöldfelület jut.

Ezért is kiemelt jelentőségű a Csengery utca felújítása, amelynek részeként komplex zöldítést is végrehajtott a kerületi önkormányzat. Ennek ellenére azonban nem szűnt meg a belvárosi utcákban mindenhol tapasztalható hőszigethatás.

A hőszigethatás csökkentésének elmulasztását nehezményezte a Metropolnak nyilatkozó Kovács Balázs Norbert, a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos. A politikus aggodalmát fejezte ki például amiatt, hogy a kerületvezetés a régi kockakő helyére a meleget 93 százalékos hatásfokkal a házak falára és a szűk utcára visszasugárzó fekete szimpla aszfaltot tett.

Miközben a klímavédelemről és vészhelyzetről beszélünk, és arról, hogyan próbáljuk a felmelegedés hatásait csökkenteni, addig a gyakorlatban azt látjuk, hogy a magát zöldnek nevező momentumos polgármester egy olyan beruházást hajt végre a klímatudatosság jegyében, amely pont ellentétes hatást vált ki

– mondta el Kovács Balázs. Véleménye szerint a Csengery utca esetében koncepcionális problémák vannak. Ezek között említette, hogy az aszfaltozott közterületek miatt elképesztő hőszigetek alakulnak ki, ahol 50-60 fokos hőmérséklet is előfordulhat.

Az utcában fákat ültettek, és az elvett ötven parkolóhelyen zöld szigetecskéket alakítottak ki. A baj az, hogy a locsolást külön kell végezni rendszeresen, hagyományos módon. Ez viszont amellett, hogy pluszköltségeket igényel, további károsanyag-kibocsátással terheli a környezetet

– emelte ki a miniszteri biztos. Szerinte a növényeken a rendszeres locsolás hiánya már most is meglátszik, ugyanis az átadás után néhány héttel már több frissen ültetett növény is kiégett.

A VI. kerületi önkormányzat által frissen felújított utcában tapasztalható állapotokkal kapcsolatban lapunk megkereste Terézváros polgármesterét. Soproni Tamás elmondta, hogy a bazaltburkolatot a lakók és a közlekedők kérésére cserélték aszfaltra.

A bazaltkockák átkerültek a parkolósávba, mert az autósok és a biciklizők is gyűlölték ezt a burkolattípust. Ezért aztán aszfalt került oda, mint ahogy minden belvárosi utcában. A régi, az 1900-as évek elején lerakott bazaltkövek cseréje folyamatos fővárosszerte, ez olyan, mint ha a földutat betonoznák le egy külső kerületben

– mondta el a polgármester. Kiemelte: jelenleg nincs olyan burkolat, amely hatékonyan lenne képes kiváltani az aszfaltot, ugyanis a belvárosi utcáknak a több tonnás gépjárművek áthaladását is hosszú távon kell bírniuk.

A Csengery utcában minden fát Stockholm-módszerrel ültettek el, kivéve a Király és a Szófia utca közötti szakaszon, ahol egyáltalán nem ültettek fákat.

A kérdéses szakaszon a jogszabályok tiltják a fák ültetését, ugyanis a területen nem lehet biztosítani a megfelelő védőtávolságot a fák és a közművek között. Éppen ezért a Csengery utcának ezen a részén zöld szigeteket hoztunk létre, míg az utca másik felén sikerült nagyjából negyven fát elültetni

– emelte ki a polgármester.