Összenő, ami összetartozik: Iványi Gábor melletti kiállást szervez a Tisza Párt

Érdekes kezdeményezés kelt szárnyra a Talpra, Magyarok! - TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt Közössége elnevezésű csoportban, amelynek egyik adminisztrátora maga Magyar Péter.

Egy csoporttag ugyanis új eseményt hirdetett meg szeptember 20-ra, amelynek célja, hogy egy nagy rendezvényen a Tisza Pártot támogatók is kiálljanak a hajléktalan és kiszolgáltatott embereket politikai zsarolásra felhasználó Iványi Gábor mellett. A rendezvényt a poszt szerint maga Iványi Gábor is jóváhagyta, és engedélyezte, hogy helyszínként felhasználják az egyesülete Dankó utcai székházát. A zenés-táncos esten fellépők is lesznek. A listát látva többek között ott lesznek az SZDSZ-hez ezer szállal kötődő, a 90-es években a Demokratikus Charta megmozdulásain fellépők, a baloldal kampányfilmjeinek és dalainak elmaradhatatlan kóristái és a 2010-es, 2020-as évek baloldali megmozdulásainak kultúrfelelősei is:

Cserhalmi György, Bródy János, Hámori Gabriella, Gerendás Péter, Beregi Péter, Galkó Balázs, Halász Judit, Kepes András, Vásárhelyi Mária, Jordán Tamás, Bálint András, Nagy Bandó András, Perintfalvi Rita, Pankotai Lili.

Az esemény plakátja (Forrás: Facebook)

Iványi Gábor mellett nemcsak a Tisza Párt, hanem a teljes Gyurcsány Ferenc vezette baloldal is felvonult. 2022 februárjában Iványi Gábor egyesületénél házkutatást tartott a NAV. A házkutatás hírére Iványi Gábor riadót fújt, aminek eredményeként a teljes baloldal az Oltalom Karitatív Egyesület székházához sietett. Az ott rendezett spontán megmozduláson részt vett többek között Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője, Donáth Anna, a Momentum akkori elnöke, Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke, valamint Jámbor András országgyűlési képviselő is. Később az eseményen feltűnt a DK-s Dobrev Klára, az ellenzék egyházügyekért felelős politikusa, Lukácsi Katalin, valamint Szél Bernadett és Molnár Áron NoÁr is.