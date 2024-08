Teljesen megszálltak a denevérek egy veszprémi panelházat

Közel 350 törpedenevért gyűjtöttek be egy veszprémi panelházból – számolt be a Veszprém Vármegyei Hírportál. Mészáros József denevérész szombaton telefonhívást kapott a vármegyeszékhelyről, és segítséget kértek tőle egy panelház lakói, mert lépcsőházukba tucatnyi denevér jutott be.

A szakember azt javasolta a lakóknak, hogy éjszakára hagyják nyitva az ablakot, akkor kirepülnek. Ám a denevérek maradtak, aminek az esti vihar lehetett az oka. Közben egy másik szomszéd is telefonált, aki már száz repülő emlősről beszélt – közölte a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány.

A szervezet tagjai másnap a helyszínre mentek és vitték eszközeiket: faunaboxokat, létrát, endoszkópkamerát, és mindent, ami kellhet. Amikor odaértek, azzal szembesültek, hogy legalább kétszáz példányt kell begyűjteniük. A közönséges törpedenevérek mindenhol ott voltak: a csövek mögött, a kábelcsatornákban, illetve a kötődobozokban.

A közönséges törpedenevérek megbújtak a panelházban a csövek mögött, a kábelcsatornákban, a kötődobozokban is (Fotó: Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány)

Jó pár órába telt begyűjteni őket, gyorsan kiderült, hogy kevés a doboz. A lakók szívesen segítettek azzal, hogy cipősdobozokat ajánlottak fel, ezek szintén hamar megteltek.

Még a fal mélyebb részeiben is láttak több kisemlőst, a végeredmény pedig 347 közönséges törpedenevér begyűjtése és biztonságos helyre szállítása lett.

Az alapítvány hangsúlyozta: fontos a denevérkolóniák védelme, tagjaik mindent megtesznek ezért. A denevérek hasznosak és hírük ellenére ártalmatlanok, másrészt fontos a biodiverzitás, a fajok sokféleségének megőrzése fennmaradásunk érdekében.

Nem ez az első nagy méretű denevérészlelés Veszprémben. Mint arról lapunk hírt adott, speciális intézkedésekkel óvják a veszprémi érseki palotában élő közel kétszáz denevért, a várnegyed megújítását az állatok életmódjához igazítják, így például az érseki palota díszkivilágítását is módosították. Az érseki palota padlásterébe közel száz denevér érkezett április második felében, ahol a nőstény egyedek és néhány hete született kölykeik a nyári hónapokat töltik. Néhány héttel ezelőtt tehát egy 194 fős kolónia élt az épületben, az ivarérett hímek ugyanis nem itt töltik a nyári hónapokat, hanem néhány fős kolóniákban, barlangokban, bányavágatokban, a későbbi nászhely közelében.