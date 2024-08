Till Tamás ügyén is dolgozott az egykori rendőrnyomozó, aki elmondta lapunknak, hogy mi a következő lépés

Arra, hogy miért nyitották újra Till Tamás aktáját, azt mondta, ha felmerül egy új információ, bármennyi idő is telt el, visszaellenőrzik.

Kihallgatják azokat, akik új, addig nem ismert infóról számolnak be. Ha új technikai lehetőség van egy terület átvizsgálására – ilyenek a geofizikai mérések, vagy éppen a műholdfelvételek –, azt bevetik.

Emellett, ahogy fejlődik a genetika, a vérvizsgálat tudománya, azt is alkalmazzák, például az eltűnés helyszínén begyűjtött mintákon. Azokat összehasonlítják a DNS-nyilvántartásban szerepelő adatokkal, amelyet akár az eltűnt fogkeféjéről vagy a hozzátartozóktól gyűjtenek be. Az ismeretlen holttestekből, maradványokból, csontvázakból vett mintákat automatikusan lefuttatják az eltűnt személyek DNS-nyilvántartásában.

A volt nyomozó leszögezte, hogy ha a helyszínen a lehetséges elkövető is hagyott nyomot, az biztosan rögzítve van, bár lehetséges, hogy most ugyan nem szerepel az adatbázisban, hogy ez kihez tartozik, azonban manapság már a legtöbb elkövetőtől – lopás vagy testi sértés ügyében is – vesznek DNS-mintát, ezeket szintén összevetik a bűncselekmények, eltűnések helyszínén talált mintákkal. Ez azt jelenti, hogy ha egy később elkövetett bűncselekmény miatt vesznek mintát, akkor is hozzáköthető egy korábbi helyszínhez. Emlékeztetett arra, hogy pár éve egy győri lány gyilkosát így sikerült azonosítani.