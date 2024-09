Az árvíz megmutatta: dugókkal jár a rakparti forgalom korlátozása Budapesten

A Karácsony Gergely főpolgármester vezette fővárosi önkormányzat terve, hogy a pesti alsó rakpartról véglegesen kitiltják az autókat és gyalogos-kerékpáros sétányt alakítanak ki. A látványtervek bejárták a városházi politikusok közösségi oldalait, ám ennek megvalósulásának feltétele az, hogy a folyamatban lévő monitoringozás adatai minden közlekedő résztvevőnek megnyugtató adatokkal szolgáljanak.

A városházi nyilatkozatot 16 szakmai és civil szervezet írta alá.

Az elmúlt napokban Budapestet hatalmas árvíz sújtotta, a víz elöntötte a rakpartokat, így az autós forgalom a belső kerületek útjaira terelődött. Rengetegen arról számoltak be, hogy jócskán megnövekedett a menetidejük a szokásos útvonalon, azaz erőteljesen éreztette hatását, hogy a rakpartokon megszűnt a közlekedés. Mindez kiváló adatokat szolgáltathat a szakembereknek a rakpart átalakításával kapcsolatban.

Gyulainé Tóth Zsuzsa, a Magyar Autó­klub jogi és érdekvédelmi bizottságának alelnöke lapunknak elmondta: éppen azon zajlik a vita, hogy mikor lehet véglegesen lezárni a pesti alsó rakpartot és mekkora szakaszát.

– Van egy megállapodásunk, ami szerint készül egy monitoringrendszer. Ez alapján születik majd döntés arról, hogy mekkora szakasz vonható ki a forgalomból. Az árvízi helyzet is egy adalék. A rakpart lezárásának a támogatói azt mondják: ez nem ugyanaz a helyzet, mert a budai rakpart is le volt zárva, a HÉV is csak a Margit hídig járt és a 2-es villamos sem közlekedett.

Ennek ellenére a mostani negatív tapasztalatok mind tanulságul szolgálhatnak

– hangsúlyozta a közlekedési szakjogász. Hozzátette: természetesen a fővárosi önkormányzat megkezdhette a rakpart építésének a tervezését, de lezárásra csak akkor kerülhet sor, ha a közösen elfogadott monitoringrendszer által kielemzett adatok biztosítják, hogy

ez a forgalom egészére vonatkozóan elfogadható és nem jár vállalhatatlan negatív hatásokkal.

A civilek és a főváros közötti nyilatkozat kiemeli, hogy a tesztidőszak után a fővárosi önkormányzat a pesti alsó rakpart felújításának teljes programjának második szakaszát – kifejezetten ideértve azoknak a szakaszoknak a megvalósítását, ami a pesti alsó rakpart közúti közlekedési hálózatban betöltött jelenlegi szerepét érinti – akkor indítja el, ha a tesztidőszakok alatti forgalmi tapasztalatok és valamennyi forgalmi tényező, tekintettel a közlekedési hálózat egészére, igazolják a működőképességét.

Vagyis ezzel lehetővé válik a pesti alsó rakpart átmenő és tranzithálózatból való kiemelésének megvalósítása. Gyulainé Tóth Zsuzsa szerint az összes körülményt vizsgálni kell, a mostani tapasztalat erősíti a rakpartok közlekedésben betöltött fontosságát, de ennek alapján önmagában még nem lehet ebből következtetéseket levonni, különösen azért, mert van egy megállapodásuk, ami szerint

a monitoringrendszer készül, és az alapján születik meg a végső döntés.

– Az elemzések alkalmasak lesznek arra, hogy következtetést lehessen levonni belőlük, de az egyértelmű, hogy ők ugyan tervezhetnek előre, de nem zárhatnak le véglegesen rakpartszakaszt a megállapodásunk alapján – zárta az okfejtést az autóklub jogi bizottságának alelnöke.