Hazánkban esett a legnagyobbat az infláció egy év alatt + videó

Hazánkban esett a legnagyobbat az infláció egy év alatt. A téma kapcsán Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának vezetője érkezett a HÍRTV stúdiójába.

Arra a kérdésre, hogy kellemes meglepetést okozott az infláció augusztusban, meglehetősen alacsony, 3,4 százalékos szintre csökkent, mi az MNB álláspontja szerint minek köszönhető ez a csökkenés, Balatoni András ezt válaszolta:

Először azzal kezdeném, hogy a júniusban elkészített előrejelzésünkben pontosan 3,4 százalékos inflációra számítottunk.

A piacot valóban egy picit meglepte, a piaci várakozások voltak magasabbak, mi sem értettük, de nagyon örülünk neki, hogy bejött ez a prognózisunk, és ismételten visszajött az infláció a toleranciasávba, amit ugye a 3 százalékos inflációs cél körül definiált a Magyar Nemzeti Bank, tehát ez mindenképpen egy nagyon kedvező tendencia. Különösen azt figyelembe véve, hogy egy évvel ezelőtt januárban 25,7 százalékon tetőzött az infláció, tehát mindenképpen mi azt látjuk, hogy ez egy történelmi siker, amit elértünk itt a dezinflációs pályán. És hogy a kérdésre is válaszoljak. Egy nagyon fontos tényező, ami hozzájárult az inflációnak a mérséklődéséhez, az üzemanyagáraknak a csökkenése. Most már azért lehet 600 forint alatt is literenként benzint, illetve gázolajat tankolni az autónkba, ami mindenképpen kedvező. És hogyha megvizsgáljuk a Brent nyersolajnak az elmúlt időszakban végbement változását, akkor az látható, hogy az elmúlt hónapoknak a 80 dollár/hordónyi ára az szerencsére 70 dollár környékére mérséklődött, úgyhogy ebből a szempontból is lehetünk optimisták. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy bár valóban nagyon hosszú utat tettünk meg, és nagyon jelentős volt az inflációnak a csökkenése az elmúlt másfél-két évben, azért nem szabad hátradőlnünk. Az inflációnak azt szoktuk mondani, hogy hosszú az árnyéka, a háztartások, vállalatok sokáig érzik azt, hogy egy nagyon jelentős inflációs áremelkedési hullám van mögöttünk, és ezért nekünk az a fontos, hogy fenntartható módon is stabilizáljuk az áremelkedést ezen a 3 százalékos szinten.

– De hát ön majdhogynem igazat adott Nagy Mártonnak, aki azt mondta, hogy a kormányzati piacszabályozó intézkedéseknek, az üzemanyagárak letörésének, illetve az energiaválság megoldásának köszönhető.

– Azért ez egy csapatmunka volt, de hogyha megnézzük megint a jegybanknak az elsődleges mandátumát, akkor az az árstabilitás elérése és fenntartása. Tehát hogyha van jegybank az európai kontinensen, aki nagyon-nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az infláció mérséklődjön, akkor nyugodtan mutogathatunk úgy gondolom magunkra, mint a Magyar Nemzeti Bankban. Nem én hoztam a döntéseket, tehát itt a monetáris tanácsot dicsérem, szeretném ezt feltétlenül hangsúlyozni, de azért az látszott, hogy mi voltunk az elsők az egész európai kontinensen, akik fölhívtuk a figyelmet az inflációs veszélyre, ami 2021-nek az elején történt, és a Magyar Nemzeti Bank volt az először, aki kamatot emelt 2021 júniusában, egy hét múlva követtek bennünket a csehek és egy pár hónap múlva a lengyelek.

Mi úgy látjuk különben, hogy a kormányzatnak a versenyt segítő intézkedései kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy elsősorban az élelmiszerárak mérséklődjenek. Mire gondolok itt? Itt a kormánynak és a GVH-nak az együttműködésében kialakított árfigyelő rendszer, ez egy nagyon-nagyon hatékony eszköz annak érdekében, hogy a kiskereskedelmi vállalatokat, a kiskereskedelmi szektort egy élesebb versenyre ösztönözze. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy ez a transzparencia, tehát hogy információval látjuk el a háztartásokat, vásárlókat, háziasszonyokat, hogy hol olcsóbb a liszt, vagy éppen a sampon. Ez összességében egy hatékonyabb piaci működést eredményez. Tehát az biztos, hogy több elemű volt a dolog, a monetáris politikának, a versenyt élénkítő intézkedéseknek, és hát a költségkörnyezetnek is fontos szerepe van ebben.

Ugyanakkor az is egy nagyon fontos tényező, hogy utána a következő hónapokban, tehát október-november és december egy emelkedő inflációra számítunk. Tehát ez is pont azt jelzi, hogy azért az alapvető inflációs dinamikák azok még egy kicsit magasabban vannak. Most egy picit alatta vagyunk ezeknek az alapvető trendfolyamatoknak. Lehet, hogy decemberben egy picit fölötte leszünk, de összességében ez a hullámzás az, ami várhatóan ki fog simulni a jövő év közepétől, és akkor lesz újra árstabilitás Magyarországon, és 3 százalékos lesz fenntartható módon az infláció.