Kovács Gergely már előre tudja, ki nyeri a parkolási tendert?

A megválasztott hegyvidéki polgármester több interjúban előrevetítette, hogy milyen személyi, cégvezetési és szimbolikus változásokat tervez hivatalba lépése után. Nemrég a XII. kerületben jól bevált parkolást állította pellengérre. Az egyik kereskedelmi tévében azt is elmondta, hogy egy ferencvárosi céggel tervez együttműködni. Csakhogy a partnercégeket pályázat útján szerződteti az önkormányzat.

A IX. kerületben dolgozik alpolgármesterként Kovács Gergely élettársa és elnöktársa, Döme Zsuzsanna. Így nem tűnik meglepőnek, hogy a „bevált” ferencvárosi céget kívánja Hegyvidékre vinni az új polgármester. Ám mindehhez közbeszerzési eljárást kell kiírni, versenyeztetni az ajánlatokat, majd az önkormányzatnak a legjobb ajánlatot illik kiválasztani.

A jelek szerint ez a Hegyvidéken csak színjáték lesz, hiszen a leendő polgármester már tudja, kit szeretne győztesnek kihozni. Ami azért is érdekes, mert Kovács a regnáló fideszes önkormányzatot rendre mutyikkal és korrupcióval vádolja meg, miközben ő már jó előre eldöntötte, hogyan és kikkel alakítja át a XII. kerületi önkormányzatot.

A jelenlegi regnáló kerületi vezetés tudatta: a parkolás, a közterület-felügyelet teljes tevékenysége, a Normafán parkolás és áthajtás, a Böszörményi úti parkoltatás, a helyben lakók parkolási kedvezményének, a pótdíjak behajtásának üzemeltetéséhez szükséges szoftver bérlete idén november 20-án lejár.

A Fáber Kft. ügyvezetőjének feladata a folyamatos működés biztosítása. A szoftver nélkül a felsorolt feladatok és még sok más nem működtethetők.

Az önkormányzat csak a parkolásból napi hétmillió forint bevételtől esne el leállás esetén. A szoftver havi bérleti díja két és fél nap parkolási bevételnek felel meg. Ebbe még nem számít bele a Normafa parkoló és a közterület-felügyelet bevétele, az elektronikus ügyintézés kényelme – tette hozzá az önkormányzat.

Október 1. és november 20. között már a törvényi határidők miatt sem bonyolítható le semmilyen közbeszerzési eljárás. Ezért a Fáber Kft. egy tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Az első ajánlattétel időpontja szeptember 25. Ezután következik a tárgyalási szakasz. Az ajánlatkérő, azaz október 1. után az önkormányzat új vezetése szabadon módosíthatja a kiírási feltételeket, a műszaki tartalmat és a határidőt is. Az ajánlati kötöttség csak a tárgyalási szakasz lezárása után bekért végső ajánlat benyújtásával áll be, bőven az új ciklusban. Szemben az ezzel kapcsolatban megjelent hazugságokkal – közölte az önkormányzat. Ismertették: az új vezetésnek lehetősége van két és fél év helyett egy évre, hat hónapra vagy akár három hónapra rövidíteni a szerződés időtartamát. Amennyi időre szüksége van ahhoz, hogy kiválassza nyíltnak mondott versenyben a már be is jelentett IX. kerületi „bevált” céget.

A kutyapárt elnöke szokásához híven lejárató, vádaskodó, rágalmazó kampányba kezdett. Kijelentette, hogy őt a közpénzveszteség sem érdekli. Most nagyon büszke rá, hogy a bizottságok átszervezésével öt év alatt hetvenmillió forintot takarít meg, pedig az általa említett két hét működésképtelen parkolási időszak alatt ugyanennyi bevételtől esne el a kerület – mutatott rá a XII. kerületi helyhatóság.

Az ellenzéki pártelnök parkolási maffiát emleget. Zugló, Józsefváros és Újbuda baloldali vezetői ellen valóban folyik büntetőeljárás egy Sis Parking nevű céggel való összejátszásuk miatt.

Ez a cég azonban sohasem dolgozott a Hegyvidéken, sem az önkormányzatnak, sem a Fáber Kft.-nek. A baloldal sáros és korrupt parkolási ügyben. A Hegyvidék nem

– szögezte le az önkormányzat. Jelezték, hogy a megválasztott polgármester azt a C-Ware Kft.-t is az önkormányzat figyelmébe ajánlotta, amely a Fürst–Kupper-féle Centrum Parkolási Kft.-hez köthető (erre utal a C betű a cég nevében), amely a gyanú szerint szintén érintett a botrányos parkolási ügyekben. Abba kellene hagyni ezt a lejárató, rágalmazó kampányt, és megköszönni, hogy a leköszönő kerületi vezetés működőképesen, a lehető legnagyobb döntési szabadsággal igyekszik átadni a következő ciklusnak a kerület ügyeit – szögezte le az önkormányzat.

Nem ez lenne az első szabályellenes lépése Kovács Gergelynek, amióta megnyerte a június 9-i önkormányzati választást. Mint a Magyar Nemzet megírta, a pártelnök önkormányzati álláshirdetéseket tett közzé a Magyar Kétfarkú Kutya Párt oldalán. Nyolc olyan állást hirdetett meg a XII. kerületi polgármesternek megválasztott Kovács Gergely, amely a hegyvidéki önkormányzat pozícióira pályáztat, és jelenleg betöltött státusúak. Ráadásul a párt e-mail-címére kérték az önéletrajzokat, nem pedig a hivatalos önkormányzati csatornákra. Az új polgármester a jogsértés mellett ennél egyértelműbben nem is üzenhette volna meg a hivatali dolgozók ok nélküli elbocsátását. Egy időre eltűntek a jogellenes hirdetések, ám Kovács Gergely a szabályokra fittyet hányva négy napja újra láthatóvá tette a párt weblapján, és a közösségi médiában is meghirdette.