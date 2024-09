Még pár napot ki kell bírni, eddig marad az eső és a hideg

Vasárnap napközben továbbra is marad az erősen felhős vagy borult ég és továbbra is többfelé várható váltakozó intenzitású eső, szitálás. Elsősorban hazánk északkeleti részében fordulhat elő hosszabb szakadozások a felhőzetben és szünet az esőben – közölte a HungaroMet. A Dunántúlon az erősen viharos szél csak lassan csillapodik, arrafelé még a késő délutáni, kora esti órákban is előfordulhatnak erős, viharos széllökések. Eközben az ország keleti felén csupán időszakosan élénkül meg a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 16 fok között valószínű,

de északkeleten pár fokkal melegebb lehet az idő. Késő este többnyire 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetnek.

Éjszaka változatlanul főleg erősen felhős vagy borult időre számíthatunk többfelé időszakos esővel, szitálással. A Dunántúlon még mindig nagy területen lesz erős, viharos az északnyugati szél, másutt inkább csak időnként élénkülhet meg a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között várható.

Hétfőn is nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre számíthatunk. Többfelé várható eső, zápor, helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Az északnyugati szelet a Dunántúlon sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik, a keleti országrészben a délkeleti szél élénkül meg többfelé. Délutántól az ország egész területén mérséklődik a légmozgás.