Megérkezett szeptember utolsó hétvégéjének időjárás-jelentése

Északnyugaton néhol, másutt sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakul, a déli és a keleti országrészben akár nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Mindenütt északnyugatira, északira fordul a szél, és sokfelé megerősödik, és zivatar környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. A minimum általában 13-19 fok között alakul, délután többnyire 16-23, délkeleten, keleten 24-27 fok várható.