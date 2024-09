Meghalt Békefi Dezső, a magyar diabetológia meghatározó alakja

Nyolcvankét éves korában elhunyt Békefi Dezső, a tatabányai Szent Borbála Kórház Gyermekegészségügyi Egységének nyugalmazott osztályvezető főorvosa, egykori szaktanácsadó, csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus, infektológus, diabetológus szakorvos, a Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium korábbi tagja.

Hivatásának gyakorlása mellett pályája kezdetétől fontosnak tartotta az intézményes kereteken túl is a betegek edukálását, illetve a fiatalabb generáció szakmai támogatását is. A civil szervezetek munkáját rendkívül fontosnak tartotta és rendszeresen el is ismerte. Élete utolsó pillanatáig aktív volt, a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXXIX. kongresszusának tegnapi megnyitójára még hangüzenetet küldött.

Békefi Dezső a magyar diabetológia meghatározó alakja volt, áldozatos munkáját többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, Batthyány-Strattmann László díjjal ismerték el, 2021-ben a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Príma díjban részesítette – összegezte az elhunyt orvos munkásságát közösségi oldalán a Sportos Cukorbetegek Egyesülete.